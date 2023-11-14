В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate

Перспективный легкий тактический самолет, также известный как Су-75, или Checkmate, отличается впечатляющими характеристиками. Об этом рассказал полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил высокие показатели Су-75 по соотношению «стоимость-эффективность». По его словам, заявленная стоимость самолета в 25-30 миллионов долларов является среднестатистической.

«Американцы же задирают цену, некоторые конструкции их F-35 уже зашкаливают за 100 миллионов. Безусловно, потенциальные покупатели в кошельке не будут рыться, тем более при таких тактико-технических характеристиках Checkmate. Заявленные характеристики нашего истребителя, конечно, впечатляют, в том числе количество вооружений, включая авиабомбы ФАБ-500», — сказал Баранец.

Также он оценил сроки появления первого опытного образца самолета, который, по словам вице-премьера России, главы Минпромторга Дениса Мантурова, могут создать до конца 2025 года. Баранец подчеркнул, что такие сроки связаны с доработками конструкции.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Конструкторскую документацию уже передали на завод-изготовитель.

В феврале представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству рассказал, что страны Ближнего Востока проявляют интерес к Су-75.