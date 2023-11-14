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РИА Новости

Военный эксперт: истребитель Checkmate получился "экзотичным"

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Военный эксперт Баранец: характеристики истребителя Checkmate впечатляют

Первый опытный образец легкого тактического истребителя Checkmate может быть создан до конца 2025 года, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В эфире радио Sputnik разработку прокомментировал полковник в отставке Виктор Баранец.

Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, заявил вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, зарубежные заказчики заинтересовались истребителем Checkmate, в проект были внесены изменения с учетом их пожеланий.

"Могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете. Это касается и компоновки, и систем управления, и авиационного вооружения. Поэтому здесь много работы было проделано именно на основании представленного здесь изначально Checkmate", – уточнил Мантуров.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение о том, почему назван такой срок появления первого опытного образца Checkmate.

"Вся проблема со сроками связана с доработками. Потому что машина, действительно, получилась экзотичная, не побоюсь сказать, уникальная по некоторым параметрам. Тут многое будет зависеть от напряжения работы Объединенной авиастроительной корпорации. <…> С военно-государственной точки зрения, для нас сейчас не очень-то принципиально ускорить появление Checkmate, который к тому же, как объявили, для заграницы", – высказал мнение Виктор Баранец.

Военный эксперт отметил особенности истребителя, включая высокие показатели по соотношению "стоимость-эффективность".

"Наша машина, скажем так, недорогая. 25-30 миллионов долларов – это среднестатистическая цена. Американцы же задирают цену, некоторые конструкции их F-35 уже зашкаливают за 100 миллионов. Безусловно, потенциальные покупатели в кошельке не будут рыться, тем более при таких тактико-технических характеристиках Checkmate. Заявленные характеристики нашего истребителя, конечно, впечатляют, в том числе количество вооружений, включая авиабомбы ФАБ-500", – отметил Виктор Баранец.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) "Ростеха", он включает в себя самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения и уникальные технологии искусственного интеллекта. Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021, зарубежная премьера состоялась на выставке Dubai Airshow.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
F-35
ФАБ-500
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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