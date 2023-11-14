Военный эксперт: истребитель Checkmate получился "экзотичным"

Военный эксперт Баранец: характеристики истребителя Checkmate впечатляют
Первый опытный образец легкого тактического истребителя Checkmate может быть создан до конца 2025 года, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В эфире радио Sputnik разработку прокомментировал полковник в отставке Виктор Баранец.
Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, заявил вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, зарубежные заказчики заинтересовались истребителем Checkmate, в проект были внесены изменения с учетом их пожеланий.
"Могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете. Это касается и компоновки, и систем управления, и авиационного вооружения. Поэтому здесь много работы было проделано именно на основании представленного здесь изначально Checkmate", – уточнил Мантуров.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение о том, почему назван такой срок появления первого опытного образца Checkmate.
Военный эксперт отметил особенности истребителя, включая высокие показатели по соотношению "стоимость-эффективность".
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) "Ростеха", он включает в себя самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения и уникальные технологии искусственного интеллекта. Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021, зарубежная премьера состоялась на выставке Dubai Airshow.