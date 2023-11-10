Русский беспилотник над полями ржи

Дроны уже кардинально изменили характер украинской кампании

Описанные в статье «Небо становится ближе» («НВО» от 29.09.23) особенности тактики применения БПЛА практически в равной мере относятся к обеим сторонам украинского конфликта.

Это массовое использование в разведывательных целях коммерческих квадрокоптеров (в основном – китайского производства) и переделка таких квадрокоптеров в «микробомбардировщики» для сброса небольших боеприпасов. Это широкое применение дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов), включая беспилотники FPV класса. Также с обеих сторон созданием БПЛА и обучением их операторов поначалу занимались частные компании и добровольцы-энтузиасты, и лишь затем постепенно данной проблемой озаботились силовые и прочие государственные структуры.

До начала боевых действий 24 февраля 2022 года беспилотная авиация более активно развивалась в ДНР и ЛНР, чем в России, поскольку эти никем не признанные на тот момент государства меньше страдали от бюрократического формализма и военной косности. В мастерских Донецка уже давно ведется перепрошивка программного обеспечения коммерческих квадрокоптеров для повышения их боевой устойчивости. А на 3D-принтерах изготавливаются системы подвески боеприпасов (осколочных гранат) на такие квадрокоптеры и оперение для стабилизации боеприпасов после сброса. Параллельно ведется обучение операторов.

В первую очередь в Донецке работают с китайскими квадрокоптерами DJI Mavic 2PRO и ZOOM, реже – с американскими Autel.

Аналогичные беспилотники не менее активно применяет Украина («Беспилотников у Украины немало», «НВО» от 27.10.23).

«В ВОЗДУХЕ КАЛАШНИКОВ!»

Постепенно понимание необходимости форсированного развития беспилотной авиации пришло и к военно-политическому руководству России. Правительство РФ намерено затратить до 300 млрд руб. на соответствующие программы с целью добиться выпуска уже в следующем году 18 тыс. крупных и средних БПЛА (массой более 1 кг). А к 2030 году предполагается выпускать более 30 тыс. таких беспилотников 60 типов в год.

Малых БПЛА уже сейчас необходимо производить несколько десятков тысяч в год. Всем регионам России предложено включаться в данную программу, создавая собственные научно-производственные центры. Сейчас таковые имеются примерно в 20 регионах, первой такой центр открыла Самарская область.

Всего в настоящее время выпуском беспилотных летательных аппаратов в России занимаются до 100 компаний – в основном частных, изготавливающих небольшие гражданские беспилотники. Средние и крупные БПЛА строят примерно 20 компаний.

Лидером по производству боевых беспилотников в России, видимо, следует считать компанию Zala Aero, которая сейчас вошла в состав концерна «Калашников». Ее основные производственные мощности находятся в Ижевске, где выпускаются разведывательные БПЛА самолетного и вертолетного типов семейства Zala 421, а также главная на сегодняшний день продукция данного предприятия – барражирующие боеприпасы «Куб» и «Ланцет».

Другое ижевское предприятие – «Ижмаш» производит малые разведывательные беспилотники «Тахион». Базирующаяся в Москве группа «Кронштадт» на заводе в Дубне (Московская область) ведет выпуск боевых и многоцелевых БПЛА «Орион» (он же «Иноходец»), «Сириус» (модификация «Иноходца»), «Гром». Компания «Эникс» в Казани производит разведывательные БПЛА семейства «Элерон».

В Екатеринбурге на Уральском заводе гражданской авиации выпускаются по лицензии израильские дроны «Серчер» под местным названием «Форпост», а также беспилотники «Альтиус». В Санкт-Петербурге ведется производство разведывательных беспилотников семейства «Орлан» нескольких модификаций. На Новосибирском авиационном заводе, по-видимому, начато строительство боевых БПЛА С-70 «Охотник», которые созданы по концепции loyal wingman для истребителя 5-го поколения Су-57.

В последнее время производство беспилотников развернуто также на Сахалине и в Мордовии. На средства местных бизнесменов выпуск барражирующих боеприпасов «Вьюга» и «Стужа» начат в Оренбурге (впрочем, собираются они практически полностью из китайских комплектующих). Программное обеспечение для БПЛА разрабатывается в Башкирии.

«ЗНАЮ, СТАВЯТ ВСЕ НА ИНОХОДЦА»

Наиболее активно в ходе боевых действий российская сторона применяет разведывательные беспилотники «Элерон-3СВ», «Орлан-10», «Форпост», постепенно расширяется применение «Орионов» («Иноходцев»).

«Орлан-10» (имеет массу 14 кг, дальность полета 110 км) осуществляет оптическую и инфракрасную разведку, корректировку артиллерийского огня, в последнее время ему также приданы ударные возможности.

«Иноходец» является многоцелевым беспилотником того же класса, что и используемый Украиной турецкий «Байрактар», его масса достигает 1 т, боевой радиус – 250 км, потолок – 7,5 км, максимальная скорость – до 200 км/ч. Может вести не только оптическую и инфракрасную, но также радиолокационную и радиотехническую разведку, использоваться как ретранслятор. В боевом варианте несет различные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и управляемые авиабомбы (УАБ) – КАБ-20, КАБ-50, УПАБ-50, а также обычные бомбы ФАБ-50; всего он может иметь на борту одновременно до четырех боеприпасов.

При этом, несмотря на интенсивную работу завода в Дубне, количество «Иноходцев» пока считается недостаточным для удовлетворения потребностей ВС РФ. Зафиксировано лишь примерно полсотни ударов «Иноходцев» по целям противника, причем большая их часть пришлась на начало конфликта, то есть на весну 2022 года.

Чрезвычайно активно ВС РФ использует барражирующий боеприпас «Ланцет», имеющий скорость до 110 км/ч (до 300 км/ч на участке атаки). Вариант «Ланцет-1» имеет массу 5 кг (заряд – 1 кг), дальность полета 40 км. Вариант «Ланцет-3» – массу 12 кг (заряд 3 кг) и дальность полета 70 км. Аппарат запускается с катапульты, может находиться в воздухе от 30 до 60 минут, обладает высокой маневренностью, является малозаметным как в оптическом, так и в инфракрасном диапазонах, поэтому его крайне сложно поразить средствами ПВО. Управление им осуществляется по телевизионному каналу, наведение на цель – оптико-электронное.

«Ланцет» практически всегда работает в паре с разведывательным БПЛА, который осуществляет поиск цели, наведение на него барражирующего боеприпаса и контроль результатов удара. Цена «Ланцета» составляет 2–3 млн руб. в зависимости от модификации – что немало, но заведомо гораздо дешевле любой поражаемой цели. При этом мощность боевой части (БЧ), как правило, обеспечивает уничтожение или по крайней мере серьезное повреждение большинства целей. Исключение составляют танки, которые уничтожаются «Ланцетами» лишь при удачном попадании в уязвимые места.

В настоящее время документально зафиксировано уже более 700 атак «Ланцетов» против техники ВС Украины. Реальное число атак, очевидно, гораздо больше. Точные цифры производства «Ланцетов» отсутствуют, но имеются сведения о том, что за год темп их выпуска вырос в 50 раз. Для производства используются самые различные помещения, в том числе гражданские предприятия и даже бывшие торговые центры.

Также множество российских предприятий начало сборку барражирующих боеприпасов FPV класса. Хотя и здесь точные цифры отсутствуют, можно предположить, что по темпам производства и боевого применения этих аппаратов Россия превосходит Украину в два-пять раз. Общий выпуск уже сейчас, возможно, достигает 50 тыс. в месяц. Можно назвать такие модели, как «Упырь», «Джокер», «Овод», ВТ-40. Сообщалось о создании беспилотника FPV класса, способного поражать БПЛА и вертолеты противника.

Активное применение российской стороной БПЛА данного класса началось лишь этой весной, но уже документально зафиксировано более 1,6 тыс. атак (реальное число атак и в этом случае намного больше). Причем их количество очень быстро растет, обходя по темпам роста количество применений «Ланцета».

Сообщалось о создании еще целого ряда беспилотных летательных аппаратов. Это, например, «Одуванчик», «Аист», «Шершень», «Бинокль», «Шмель», «Бумеранг», «Лютик», «Привет-82», «Вектор-120», «Комар», «Взор», «Кукушка», «Москит», БАС-80, «Адмирал-авианосец» (данный дрон сам является носителем БПЛА).

Среди перечисленных аппаратов есть как разведывательные, так и боевые, в том числе дроны-камикадзе. Точный статус большинства этих программ неясен – то есть непонятно, находятся ли данные беспилотники в серийном производстве, и если да, насколько массовым оно является.

КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ И ИРАНСКАЯ ПРЯМОТА

Роль иностранных беспилотников для ВС РФ гораздо ниже, чем для ВС Украины. Тем не менее ее нельзя считать совсем незначительной.

Во-первых, речь идет об уже упомянутых китайских коммерческих квадрокоптерах – DJI Mavic 2PRO и ZOOM, а также об аппаратах DJI Matrice 300 RTK, DJI Mavic 3 Pro, Mavic 3 Fly More Combo и Mavic 2 Zoom Fly More Combo. Низкая надежность и боевая устойчивость этих беспилотников компенсируется их массовостью; при этом надежность и устойчивость могут быть несколько повышены путем перепрошивки программного обеспечения.

Правда, Китай с недавнего времени вводит жесткие ограничения на экспорт беспилотников, которые могут применяться в военных целях. Ограничиваются поставки бортового радиооборудования, инфракрасных камер, лазерных дальномеров. Экспортерам-нарушителям будет грозить уголовная ответственность. Этот шаг Пекина может весьма сильно ударить по обеим сторонам украинской кампании.

Во-вторых, наиболее эффективным дроном-камикадзе украинской кампании на данный момент, безусловно, является иранский «Шахед-136», используемый под российским названием «Герань-2». Эти беспилотные аппараты могут запускаться залпом с различных пусковых установок (ПУ). Дальность их полета составляет по крайней мере несколько сотен километров (возможно – до 2 тыс. км). Масса БЧ достигает 50 кг (общая масса БПЛА примерно 200 кг). При этом, по всей видимости, машина является чрезвычайно дешевой.

Недостатками «Шахедов» можно считать низкую скорость (хотя она не ниже, чем у американских и российских дронов-камикадзе) и значительную шумность; но достоинств (высокая дальность, мощная БЧ, низкая цена) у них гораздо больше. «Шахед-136» имеет инерциальную систему наведения, что делает его почти непригодным для поражения подвижных целей, но и практически неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, зенитная управляемая ракета (ЗУР) любого современного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) стоит больше, чем «Шахед»/«Герань». То есть даже сбитый БПЛА этого типа приносит пользу, истощая ПВО противника.

Если почти все перечисленные выше беспилотники, включая очень удачные «Ланцеты», решают тактические задачи на линии фронта или в ближнем тылу противника, то «Герани» могут достигать практически любой точки на территории Украины. Производство данных БПЛА уже ведется на российских предприятиях. Причем в ходе этого производства аппарат все более «русифицируется», то есть в нем используется все больше отечественных деталей.

Именно беспилотники стали новым расходным материалом идущей войны, радикально изменившим весь ее ход. При этом становится все более ясно, что количество и дешевизна БПЛА оказываются важнее их качества. С этой точки зрения Россия имеет явное преимущество над Украиной – тем более что ее зависимость от зарубежных поставок несравненно ниже, чем у Украины.

Пока, однако, невозможно ответить на вопрос, перейдет ли количество производимых в России беспилотников в качество и смогут ли они обеспечить коренной перелом в ходе боевых действий.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.