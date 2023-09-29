Небо становится ближе

Беспилотники радикально изменили характер боевых действий

Как Россия, так и Украина унаследовали от СССР отставание в области развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое усугубилось постсоветским экономическим кризисом, очень сильно затронувшим ВПК обеих стран.

С началом гражданской войны на Украине в 2014 году непосредственные участники боевых действий (солдаты и офицеры) быстро оценили важность использования БПЛА. Однако это мало сказалось на насыщении войск даже разведывательными беспилотниками, не говоря уже о боевых. По обе стороны линии фронта закупки или производство дронов стали в значительной степени делом добровольцев-энтузиастов. Из-за этого парадоксальным образом народные милиции ДНР и ЛНР отчасти оказались более продвинутыми в оснащении БПЛА, чем Вооруженные силы РФ.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Ситуация радикально изменилась после начала полномасштабных боевых действий 24 февраля 2022 года. Начался взрывной рост количества беспилотников различных типов и классов в составе вооруженных сил обеих стран, также стали чрезвычайно разнообразными формы и методы их применения. Количество БПЛА очень быстро перешло в качество, радикально изменив ситуацию на поле боя.

В итоге еще два года назад серьезно отстававшие в развитии беспилотной авиации Россия и Украина сегодня де-факто оказались самыми передовыми странами в этой области, поскольку ни одна армия мира больше не имеет подобного опыта использования беспилотных летательных аппаратов в ходе крупномасштабной классической войны.

То, что обе стороны используют большое количество БПЛА иностранного производства, данного вывода не отменяет.

Разумеется, главной задачей беспилотников для обеих армий остается разведка. Это артиллерийская разведка (обнаружение целей, выдача по ним целеуказания, корректировка огня), разведка местности (как на поле боя, так и в населенных пунктах), а также на основе полученных разведывательных данных управление боем командирами всех уровней в реальном масштабе времени.

Именно благодаря использованию разведывательных БПЛА обе стороны достигли уникальной в истории войн ситуационной «гиперосведомленности» о любых действиях противника в любой момент времени. Фактически стало невозможным скрытое сосредоточение даже очень небольших сил пехоты (хотя бы уровня взвода или роты) и тем более техники. «Туман войны», существовавший на протяжении всей предыдущей военной истории, рассеялся практически полностью.

Соответственно стали невозможны глубокие прорывы обороны противника в стиле Второй мировой войны, арабо-израильских войн или войн Соединенных Штатов против Ирака. Наряду со строительством мощных оборонительных линий именно массовое применение беспилотников стало одним из важнейших факторов того, что нынешняя украинская кампания очень сильно напоминает Первую мировую войну.

Также массовое применение БПЛА вернуло артиллерии статус «бога войны», поскольку благодаря разведке и корректировке с помощью беспилотников даже орудия и минометы времен Второй мировой могут использоваться фактически как современное высокоточное оружие. Более того, с помощью дронов теперь часто корректируется уже и пулеметный огонь.

Потребность сторон в разведывательных беспилотниках оказалась очень велика, ВПК обеих стран лишь в очень незначительной степени могли эту потребность удовлетворить (в случае с Украиной – даже с учетом поставок с Запада). В результате основным средством разведки для обеих армий стали коммерческие квадрокоптеры почти исключительно китайского производства.

Главными их преимуществами являются именно массовость, дешевизна, малые размеры, а также высокая маневренность и способность на длительное время зависать на одном месте. Недостатки – малая автономность и соответственно малая дальность полета, очень низкая устойчивость к помехам. Также низкой является их устойчивость к традиционным средствам противовоздушной обороны, осуществляющим физическое поражение целей.

Впрочем, устойчивость коммерческих квадрокоптеров к ПВО существенно повышают их малые размеры и, следовательно, малая заметность как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Устойчивость к помехам может быть повышена за счет перепрошивки программного обеспечения, которое осуществляют добровольцы-энтузиасты.

При этом дешевизна подобных БПЛА делает их тем самым расходным материалом, которым перестала быть традиционная боевая техника. Более того, применение коммерческих квадрокоптеров способствует истощению наземной ПВО противника, поскольку их количество превышает количество зенитных управляемых ракет (ЗУР), имеющихся у вражеских зенитных ракетных комплексов (ЗРК); к тому же практически любая ЗУР дороже поражаемого ею квадрокоптера.

Обе стороны с начала войны, видимо, потеряли уже по нескольку тысяч коммерческих БПЛА (в некоторых случаях такие беспилотники могут быть сбиты огнем стрелкового оружия). Но эти потери вполне оправдываются их эффективностью и быстро компенсируются за счет новых закупок.

При этом необходимо отметить, что коммерческие квадрокоптеры могут вести разведку лишь на несколько километров в глубину обороны противника. Для более глубокой разведки необходимы беспилотные летательные аппараты самолетного типа – как правило, уже специальной разработки.

Одной из задач в рамках тактической разведки, осуществляемой БПЛА, является обнаружение установленных противником минных полей. Более того, предпринимаются попытки использовать беспилотники для разминирования местности (по крайней мере, с помощью буксируемых беспилотниками «кошек» можно снимать мины-растяжки). Но пока это является определенной экзотикой, к тому же ведет к повышенному риску потери БПЛА.

КАМИКАДЗЕ РУЛЯТ

Серьезную эволюцию в ходе украинской кампании претерпело применение боевых беспилотных летательных аппаратов. Здесь изначально предполагалось использование специализированных БПЛА самолетного типа, несущих несколько боеприпасов также специальной разработки. Однако они оказались неэффективны при наличии у противника развитой современной ПВО.

Такие БПЛА являются весьма дорогими (их цена хотя и ниже цены пилотируемых боевых самолетов, но сопоставима с ней). Поэтому их количество относительно невелико, а для современных ЗРК, и тем более для истребителей, они оказываются очень легкой мишенью. Применение турецких «Байрактаров» в ВВС Украины в качестве ударного средства практически прекратилось уже через полгода после начала боевых действий. Сейчас уцелевшие машины этого типа используются лишь для разведки из глубины собственного воздушного пространства.

При этом с обеих сторон линии фронта достаточно быстро возникла идея использовать вышеупомянутые коммерческие квадрокоптеры не только как разведчики, но и как «микробомбардировщики». Для этого кустарным способом (силами всё тех же энтузиастов-добровольцев на гражданских предприятиях и даже в небольших мастерских) пришлось создавать для этих квадрокоптеров крепления для бомб и оперение для самих бомб. В качестве бомб используются главным образом осколочные гранаты ВОГ-17 и Ф-1.

Отмечены случаи, когда из режима висения удавалось попасть такой бомбой-гранатой в открытый люк танка или боевой машины пехоты (БМП), что приводило к гибели экипажа и разрушению машины от внутреннего разрыва. Но такие случаи все-таки были редкими. В целом осколочные гранаты не могут нанести существенных повреждений даже легкобронированной технике, не говоря уже о танках или о капитальных сооружениях. Эффективны они лишь против автомобилей и против пехоты. Сброшенные с квадрокоптеров гранаты хотя и не наносят противнику критических потерь, но создают у него очень сильное психологическое напряжение.

Но квадрокоптеры и сами становятся уязвимы от огня стрелкового оружия противника. Поскольку для сброса бомб-гранат им, как правило, нужно снижаться на минимальную высоту. К тому же их боевая нагрузка просто слишком мала.

Таким образом, эффективность многоразовых боевых БПЛА, как больших специальной постройки, так и малых коммерческих, по различным причинам оказалась ограниченной. На данный момент основным классом боевых беспилотников для обеих сторон стали дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы).

Обе стороны активно используют беспилотники-камикадзе, атакующие неподвижные цели по заранее заложенным координатам этих целей. Фактически такие БПЛА стали новой разновидностью крылатых ракет, лишь более дешевыми и менее заметными для ПВО, чем классические крылатые ракеты.

Естественно, что такие беспилотники применяются в первую очередь против объектов инфраструктуры и против складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Большое количество таких БПЛА способствует перенасыщению и истощению ПВО противника.

Автономный полет к цели повышает устойчивость таких беспилотников к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за отсутствия канала связи. Впрочем, сохраняется возможность подавления средствами РЭБ систем навигации беспилотника. При этом повышается вероятность столкновения дрона-камикадзе с различными препятствиями (например, деревьями или проводами линий электропередачи), причем чем выше дальность полета, тем выше и риск такого столкновения.

Гораздо большую популярность приобрели управляемые барражирующие боеприпасы, которые находятся под контролем оператора с момента старта до момента поражения цели. Как правило, такие дроны-камикадзе работают в паре с разведывательными БПЛА, которые выявляют цели и обеспечивают наведение на них барражирующего боеприпаса, а также осуществляют контроль результатов удара. Оператор осуществляет наведение в реальном масштабе времени на движущуюся технику либо визуально выявляет замаскированную технику. Автономные системы наведения на такое пока не способны. К тому же возможно поражение техники в наиболее уязвимые ее места, что еще более повышает эффективность подобных беспилотников.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Разновидностью управляемых барражирующих боеприпасов являются беспилотники FPV (First Person View, «от первого лица»), в которых изображение с камеры БПЛА поступает не на экран пульта управления, а непосредственно в специальные очки оператора. Это еще более повышает точность наведения, включая возможность попадания в наиболее уязвимые места техники противника.

БПЛА класса FPV имеют весьма высокую скорость и маневренность, при этом невелики по размерам (что делает их очень сложной целью для средств ПВО). Они очень дешевы и просты в изготовлении, поэтому могут изготавливаться в больших количествах, в том числе на гражданских предприятиях.

Управляемые барражирующие боеприпасы эффективно поражают пехоту и практически любую технику, кроме танков (уничтожить танк беспилотник-камикадзе может лишь в случае попадания в его особо уязвимое место). Они могут проникать внутрь зданий и сооружений (через окна, двери, проломы в стенах) и действовать внутри них.

Недостатками управляемых дронов-камикадзе является неустойчивость на траектории и уязвимость от средств РЭБ. Кроме того, успешное применение управляемых барражирующих боеприпасов возможно лишь при очень хорошей подготовке их операторов, чему обе стороны уделяют чрезвычайно большое внимание. Причем эта подготовка (как и многие другие аспекты обеспечения войск беспилотниками) осуществляется в первую очередь добровольцами-энтузиастами.

Массовое применение беспилотных летательных аппаратов оказывает огромное, причем постоянно растущее влияние на весь ход боевых действий.

Это может как загнать обе стороны в окончательный и безнадежный позиционный тупик, обеспечив полное превосходство обороны над наступлением, так и обеспечить одной из сторон решающий прорыв. Причем второй вариант будет определяться в гораздо большей степени количеством применяемых беспилотников, чем их качеством.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.