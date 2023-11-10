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В России оценили перспективы танка Abrams

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Американские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe

Американские конструкторы исчерпали модернизационный потенциал танка M1 Abrams, а его дальнейшая доработка может привести к усложнению конструкции. Перспективны танка оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«Танк T-90 способен получать новые комплекты снарядов и пушки, его ресурсные возможности не будут исчерпаны в ближайшие десятилетия. Если говорить про Abrams, американцы из него уже выжали все, что можно. Каждая следующая модернизация только усложнит эту машину. Мы видим две противоположные тенденции: тупиковая американская и наша, перспективная», — сказал он.

Эксперт добавил, что российский Т-90М «Прорыв» хорошо показывает себя на поле боя. По его словам, способный побеждать в танковых дуэлях и вести огонь из закрытых позиций Т-90М является машиной для современных боевых действий.

Также Леонков предположил, что переданные Киеву 31 Abrams не изменят ситуацию для Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что весной и летом Украина потеряла более 600 танков.

Ранее издание Business Insider писало, что американские M1 Abrams в современном бою могут стать жертвой ударных дронов, противотанковых ракетных комплексов и других танков.

В ноябре обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что передача 31 машины Киеву не приведет к «фундаментальным изменениям» в темпе боевых действий, а многие из Abrams ВСУ будут потеряны в бою.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
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