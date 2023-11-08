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В США оценили влияние поставок Украине Abrams на ход СВО

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Танк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Переданные Вооруженным силам Украины американские танки Abrams не смогут изменить динамику специальной военной операции (СВО). Влияние поставок американских танков оценил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, передача 31 машины Киеву не приведет к «фундаментальным изменениям» в темпе боевых действий. Также Экс отметил, что многие из украинских Abrams будут потеряны в ходе боестолкновений.

«Нет, они не неуязвимы для российских мин, артиллерии, противотанковых ракет и — самое главное — начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов», — пишет автор.

При этом обозреватель предположил, что у членов экипажа американского танка больше шансов выжить после попадания в боекомплект, поскольку большинство боеприпасов хранятся в изолированном отсеке. Основная часть боекомплекта Abrams расположена в отсеке кормовой части башни. Также снаряды находятся в контейнере на полу башни и в изолированном отсеке в корпусе танка.

В октябре оператор дрона-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет заявил, что танки Abrams можно атаковать сверху или в кормовую нишу с боеприпасами.

В том же месяце представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что Киеву поставили всю обещанную партию из 31 танка Abrams.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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