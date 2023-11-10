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На Украине заметили «чернобыльский» Ми-24

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Ми-24Р (по кодификации НАТО — Hind-G1)
Ми-24Р (по кодификации НАТО — Hind-G1) ВВС Украины.
Источник изображения: Via social media

Воздушные силы (ВС) Украины получили восстановленный вертолет радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р (по кодификации НАТО — Hind-G1). Вертолеты этого типа использовали при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Отмечается, что к началу 2022 года у Киева было примерно 35 вертолетов Ми-24, но из-за потерь и высокой интенсивности боевых действий потребовались дополнительные машины. «Что объясняет, почему где-то за последние 22 месяца украинские технические специалисты вытащили со складов и восстановили один из самых редких и странных вариантов Hind, когда-либо существовавших: вертолет радиологической разведки Hind-G1», — пишет Экс.

Украинский Ми-24Р заметили на ролике, который появился в сети на прошлой неделе. Автор подчеркнул, что в прошлом году Ми-24Р вместе с другими непригодными к полетам машинами находились на хранении. Экс допустил, что Ми-24Р восстановили в качестве ударного вертолета.

Базовая версия Ми-24Р оснащена экскаваторами для забора грунта, контейнером с дополнительной аппаратурой и пусковым устройством для запуска сигнальных ракет. В арсенале Ми-24Р, который лишили пусковых установок для противотанковых ракет, остался только пулемет.

В августе издание The Drive писало, что украинские Ми-24В получили пусковые установки M261 с американскими неуправляемыми ракетами Hydra калибра 70 миллиметров.

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