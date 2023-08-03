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Украинские вертолеты Ми-24 получили американские ракеты Hydra

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Авиационная ракета Hydra-70
Модернизированная авиационная ракета Hydra-70 калибра 70 мм с управляющими поверхностями и комплектом наведения M151 Guided Warhead Block I (технология APKWS), созданная по программе Low Cost Precision Guided Rocket (высокоточная управляемая ракета с низкой стоимостью приобретения).
Источник изображения: defense-update.com

Украинские вертолеты Ми-24 получили американские 70-миллиметровые неуправляемые ракеты Hydra. Об этом сообщает The Drive.

Издание пришло к такому выводу, обратив внимание на опубликованный в сети ролик, в котором ракеты Hydra американского производства загружаются в пусковую установку M261, закрепленную через адаптер на пилоне вертолета Ми-24В, поставленного Чехией Украине.

В июле Newsweek сообщил, что в очередной пакет американской военной помощи Украине войдут, в частности, ракеты Hydra.

В октябре 2021 года издание 19FortyFive одной из пяти причин непобедимости армии США назвало «вооруженный до зубов» ударный вертолет AH-64 Apache с 30-миллиметровыми автоматическими пушками M230, 70-миллиметровыми неуправляемыми ракетами Hydra 70 и ракетами AGM-114 Hellfire.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Чехия
Продукция
AGM-114
AH-64
Hydra-70
Ми-24
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