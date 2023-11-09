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ТАСС

В Новосибирске специалисты военных вузов проходят обучение на инструкторов FPV-дронов

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Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, преподаватели курса имеют опыт работы в условиях боевых действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты высших военных учебных заведений Министерства обороны России проходят обучение по программе "Инструктор FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица")" в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Программа обучения включает в себя более 140 часов подготовки и состоит как из теоретических, так и практических занятий. Обучающиеся освоили навыки военной топографии, инженерное дело, отработали полеты на специальных симуляторах, после чего приступили к практическим полетам на полигоне НВВКУ, на которые отведено более 60% времени от общего количества часов подготовки", - говорится в распространенном сообщении.

Обучение проходят инструкторы из Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии. Оно проводится преподавателями и специалистами училища, которые имеют опыт работы в условиях боевых действий, уточнили в пресс-службе. Полученные знания специалисты вузов будут внедрять в образовательные процессы учебных заведений.

НВВКУ основано в 1967 году как Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Нынешнее название получило в 2004 году. Среди выпускников училища - более 50 генералов, а также ученые, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации России, военные педагоги, писатели, артисты, телевизионные работники. 

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