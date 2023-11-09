Более 30 стран присоединились к инициативе G7 о поддержке Украины в сфере безопасности

Согласно документу, в частности, Киев должен получить значительный военный потенциал

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Свыше 30 стран присоединились к инициативе лидеров стран Группы семи (G7) о долгосрочной поддержке Украины в сфере безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

"Каждый из нас в тесной координации будет продвигать работу с Украиной по конкретным двусторонним долгосрочным обязательствам и договоренностям в области безопасности в соответствии с совместной декларацией лидеров стран Группы семи о поддержке Украины, которая на сегодняшний день насчитывает 31 подписанта", - гласит коммюнике.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял о присоединении к этой декларации более 20 государств.

После обнародования соответствующей декларации G7 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал намерение предоставить гарантии безопасности Украине ошибочным и потенциально опасным. Он пояснил, что таким образом страны "семерки" игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России. Песков констатировал, что такое решение "семерки" в долгой, средней и даже краткосрочной перспективе чревато очень негативными последствиями.