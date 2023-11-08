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ТАСС

Посольство РФ: США придется взять ответственность за жертвы атак ВСУ американским оружием

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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Агарышев

Согласно заявлению российских дипломатов, американским политикам необходимо понять, что, "чтобы остановить кровопролитие, надо прежде всего прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Американские власти будут вынуждены признать ответственность за гибель невинных людей от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) произведенным в США оружием. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства в связи с утверждениями координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Предлагаем американцам посмотреть правде в глаза. Рано или поздно властям придется признать ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведенным в США оружием", - отметили российские дипломаты. Они подчеркнули, что американским политикам необходимо понять, что, "чтобы остановить кровопролитие, надо прежде всего прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками". "Они несут смерть, лишь продлевая конфликт", - указано в комментарии.

Комментируя высказывание Кирби, российские дипломаты отметили, что "американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине". "Подобные слова из уст представителей Белого дома звучат далеко не впервые, - указывает посольство РФ. - Однако повторение клеветнических измышлений не поможет администрации выдать их за истину. Безапелляционные и бездоказательные утверждения о действиях наших солдат поражают своим цинизмом. Рассчитаны на отвлечение внимания от реальных преступлений, которые вот уже девять лет совершаются украинскими бандитами против населения Донбасса".

В российской дипмиссии подчеркнули, что опасные действия Соединенных Штатов не повлияют на решимость России защищать свои национальные интересы и своих граждан. 

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