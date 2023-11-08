У израильского «Апача» заметили загадочную ракету

Армия обороны Израиля выложила в интернет снимок своего ударного вертолет AH-64D Apache («Апач»), на котором можно заметить загадочную ракету. Об этом пишет The Drive.

Издание отмечает, что сперва израильская сторона опубликовала снимок с ракетой класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, на корпусе которой нанесена одна красная полоса. После того как фотография привлекла внимание пользователей сети, снимок был заменен. На новой фотографии у Hellfire было уже две желтые полосы.

The Drive приводит несколько версий того, что могла обозначать красная полоса на корпусе ракеты. В частности, издание допускает, что необычная окраска может указывать на версию AGM-114N с термобарической боевой частью, особенно эффективную для поражения живой силы в закрытых пространствах, например в тоннелях.

Ранее The Drive заметило, что AH-64 Apache американского производства, которые эксплуатируют Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля, получили подфюзеляжный отсек, позволяющий размещать дополнительное оборудование.