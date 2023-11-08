Войти
Lenta.ru

У израильского «Апача» заметили загадочную ракету

176
0
0
AH-64D
AH-64D.
Источник изображения: IAF via X

Армия обороны Израиля выложила в интернет снимок своего ударного вертолет AH-64D Apache («Апач»), на котором можно заметить загадочную ракету. Об этом пишет The Drive.

Издание отмечает, что сперва израильская сторона опубликовала снимок с ракетой класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, на корпусе которой нанесена одна красная полоса. После того как фотография привлекла внимание пользователей сети, снимок был заменен. На новой фотографии у Hellfire было уже две желтые полосы.

The Drive приводит несколько версий того, что могла обозначать красная полоса на корпусе ракеты. В частности, издание допускает, что необычная окраска может указывать на версию AGM-114N с термобарической боевой частью, особенно эффективную для поражения живой силы в закрытых пространствах, например в тоннелях.

Ранее The Drive заметило, что AH-64 Apache американского производства, которые эксплуатируют Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля, получили подфюзеляжный отсек, позволяющий размещать дополнительное оборудование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
AGM-114
AH-64
Похожие новости
28.06.2021
Вертолеты Apache беззащитны перед ПВО России и Китая
05.01.2021
Ракеты, самолеты, корабли: что получат американские военные в 2021-м
14.02.2018
Сирийский бумеранг
30.01.2017
Пять образцов американской военной техники, которых должны бояться Россия и Китай (The National Interest, США)
07.07.2014
5 используемых НАТО видов оружия, которых России стоит бояться
27.10.2011
Вместе с Ми-28Н потерпели поражение иностранные производители управляемых ракет
21.09.2009
ВС Израиля проводят испытания вооруженной версии многоцелевого вертолета "Блэк Хоук"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой