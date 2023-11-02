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Названа особенность израильских «Апачей»

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Вертолет AH-64D Apache
Вертолет AH-64D Apache.
Источник изображения: © flickr.com / Airwolfhound

Ударные вертолеты AH-64 Apache («Апач») американского производства, которые эксплуатируют Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля, получили подфюзеляжный отсек, позволяющий размещать дополнительное оборудование. Особенность вертолетов назвали в публикации издания The Drive.

На снимках вертолетов ВВС Израиля, которые действуют возле сектора Газа, можно заметить расположенный за автоматической пушкой модуль. Отмечается, что «меняющий культовую конструкцию» элемент позволяет нести дополнительную авионику.

Контейнеры с оборудованием получили обновленные вертолеты AH-64A, которые Израиль эксплуатирует с 1990 года. «Поскольку планер AH-64 уже был оснащен авионикой, не говоря уже о топливе и боеприпасах, а экипаж состоял из двух человек, было принято решение разместить новый комплект электроники во внешнем контейнере», — пишет издание.

Перечень установленного в контейнере оборудования не раскрывают. Считается, что новая авионика повышает боевые возможности AH-64A до уровня современных AH-64D.

Ранее издание The National Interest писало, что израильская модификация американского истребителя F-16 Fighting Falcon отличается от базовой версии самолета новой авионикой и комплексом радиоэлектронной борьбы.

В октябре компания Boeing сообщила, что AH-64E Apache совершил первый полет с обновленным программным обеспечением. Усовершенствованный вертолет отличается улучшенным интерфейсом пилота и поддержкой расширенных возможностей тактической сети обмена данными Link-16.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
AH-64
F-16
Компании
Boeing
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