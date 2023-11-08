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Интерфакс-АВН

МИД РФ: в полночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Предусмотренная Договором об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) процедура выхода России завершена в полночь на 7 ноября, говорится в заявлении МИД РФ.

"В 00:00 часов 7 ноября 2023 г. завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 г., окончательно ушёл для нас в историю", - отмечается в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.

В нем также говорится, что "одновременно утратили силу для Российской Федерации ещё два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ, - т.н. Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 г. о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств-участников Варшавского Договора, а также т.н. Фланговый Документ от 31 мая 1996 г".

"ДОВСЕ был заключён на излёте "холодной войны", когда формирование новой архитектуры глобальной и европейской безопасности на основе сотрудничества представлялось делом возможным, предпринимались соответствующие попытки. (...) Договор обеспечивал (...) (России) материальные гарантии безопасности. Например, ДОВСЕ позволил сделать процесс сокращений не односторонним, а взаимным, подключив к нему страны НАТО, прежде всего, Германию; совокупный потенциал тогдашних членов альянса был в определённой степени ограничен и поставлен под контроль. (...) Тем временем США (...) запустили процесс расширения НАТО, и в результате страны альянса стали открыто обходить групповые ограничения Договора. Таким образом, ДОВСЕ в его первоначальном виде утратил связь с реальностью, и Россия стала добиваться его адаптации к новой ситуации", - отмечает МИД РФ.

Соответствующее соглашение в 1999 г. было подписано, но оно так и не вступило в силу.

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