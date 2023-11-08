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ЦАМТО

В КВЦ "Патриот" состоялось заседание Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям

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генерал-майор Александр Осадчук
генерал-майор Александр Осадчук.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 7 ноября. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 3 ноября состоялось заседание Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям.

Основными целями заседания являлись организация мероприятий по реализации инициативных разработок, выполняемых отечественными предприятиями промышленности в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Российской Федерации с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Комиссии - начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Александра Осадчука.

Выступая с приветственным словом, А.Осадчук подчеркнул важность сокращения сроков внедрения инновационных разработок, а также сообщил о необходимости продолжить взаимодействие с субъектами инновационной деятельности по вопросам выполнения инновационных проектов и проведения государственных испытаний готовых образцов, предлагаемых предприятиями промышленности.

В ходе мероприятия участники рассмотрели предложения органов военного управления об открытии инициативных работ, ознакомились с инновационными проектами отечественных предприятий, претендующих на выполнение работ в инициативном порядке в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также провели оценку работы экспертных групп Комиссии.

Кроме того, участники выступили с докладами о результатах внедрения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных отечественными предприятиями в инициативном порядке.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организаций и предприятий промышленности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Комиссия Минобороны России по инновационным проектам и технологиям является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.

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