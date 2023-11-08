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Ещё один пакет американской военной помощи Украине на 425 миллионов долларов

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Министерство обороны США 3 ноября 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 425 миллионов долларов. Данный пакет помощи разделен на две части. 300 млн долл выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. В связи с тем, что предоставляемые по линии USAI имущество должно быть еще только законтрактовано, а затем изготовлено, то,оно будет фактически поставлена Украине через достаточно длительное время. Еще на сумму 125 млн долл в новом пакете помощи выделяется распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 50-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Пуск 70-мм управляемой ракеты APKWS с лазерной полуактивной системой наведения из опытного образца наземного комплекса борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) американской корпорации L3Harris (с) L3Harris

Все выделяемые по линии USAI в данном пакете 300 млн долл, согласно уведомлению, будут полностью направлены на закупку "дополнительного количества боеприпасов с лазерной системой наведения для систем борьбы с БЛА" - по всей видимости, имеются в виду 70-мм корректируемые ракеты с лазерной системой наведения APKWS для использования в уже поступающих га Украину новых комплексах для борьбы с БЛА L3Harris VAMPIRE. Таким образом, речь идет о заказе нескольких тысяч ракет.

Укажем, что, согласно выпущенному в конце августа 2023 года информационному бюллетеню корпорации L3Harris для инвесторов, Украина в середине 2023 года получила первые четыре комплекса для борьбы с БЛА VAMPIRE из 14 комплексов, заказанных в январе по контракту на сумму 40 млн долл. Остальные 10 комплексов должны были быть поставлены к концу года. О планируемой поставке Украине комплексов VAMPIRE министерством обороны США было объявлено в августе 2022 года, контракт на производство 14 комплексов для Украины был выдан L3Harris в январе в счет американского правительственного финансирования в рамках все той же программы USAI. В апреле 2023 года, видимо, по той же программе были заказаны еще 10 комплексов. Комплекс VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) включает электронно-оптическую станцию обнаружения на подъемной мачте и четырехзарядную пусковую установку 70-мм управляемых ракет APKWS с лазерной полуактивной системой наведения. Комплекс является модульным и может монтироваться на любом транспортном средстве за два часа.

В вою очередь, по линии PDA в рамках нового пакета помощи Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительное количество управляемых ракет [видимо, AIM-120 AMRAAM] для зенитных ракетных комплексов NASAMS;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- более 3 млн патронов для стрелкового оружия и ручных гранат;

- инженерные подрывные заряды;

- противопехотные мины направленного действия М18А1 Claymore;

- 12 тягачей для транспортировки тяжелой техники;

- зимнее обмундирование;

- запасные части, комплектующие и другое имущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AMRAAM
APKWS
BGM-71 ТOW
GMLRS
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Град РСЗО
Проекты
БПЛА
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