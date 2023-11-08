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РИА Новости

Стало известно о переговорах США и Китая по контролю над вооружениями

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Флаги США и Китая. Архивное фото
Флаги США и Китая. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Госдеп: США и Китай проводят переговоры по вопросу контроля над вооружениями

МОСКВА, 6 ноября/ Радио Sputnik. Представители США и Китая проводят в Вашингтоне переговоры по вопросу контроля над вооружениями, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

"Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимает директора (Департамента по контролю над вооружениями МИД КНР, – ред.) Сунь Сяобо в госдепартаменте сегодня", – сказал он на брифинге.

Патель добавил, что Вашингтон призывает Пекин к открытому обсуждению проблематики, связанной с этим вопросов, в целях "снижения стратегических рисков".

Ранее источник РИА Новости в правительстве КНР заявил, что представители двух стран на переговорах намерены обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, включая процесс реализации международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения.

Проходящие в понедельник консультации стали первым раундом диалога сторон в названной области со времен администрации президента США Барака Обамы (2009–2017 гг.).

Радио Sputnik сообщало, что в американском конгрессе признали неготовность США к одновременной войне с Россией и Китаем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Барак Обама
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