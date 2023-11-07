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Военное обозрение

Польский генерал в отставке Скшипчак: Саботаж Залужного поставил Украину на порог поражения

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Источник изображения: topwar.ru

Главкома ВСУ Валерия Залужного необходимо снять с должности из-за ошибки в командовании. По мнению бывшего командующего сухопутными войсками ВС Польши Вальдемара Скшипчака, провал украинского контрнаступления целиком лежит на Залужном.

Польский генерал в отставке раскритиковал украинского заявив, что Украина стоит на пороге поражения из-за проваленного летнего контрнаступления. Главными ошибками Залужного Скшипчак считает наступление на Запорожском направлении, где Россия выстроила самую мощную оборону. Да и вообще, все действия главкома ВСУ он охарактеризовал как саботаж, а не ошибки в командовании. Лучшим выходом для Зеленского было бы снять генерала с должности.

Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление

- заявил польский генерал.

Скшипчак считает, что в сегодняшней ситуации у Украины нет выбора, ей придется садиться за стол переговоров, на поле боя она не выиграет, последний шанс был в ходе контрнаступления, но он упущен. В общем, дальше все решат политики, а не военные.

Между тем, Зеленский не считает, что у Украины нет шансов на поле боя, необходимо только получить от Запада дополнительное оружие и технику, как ВСУ снова перейдут в наступление. Накануне глава киевского режима в интервью западным изданиям снова рассказал страшную сказку про то, что Украина грудью защищает Европу от "агрессивной России", поэтому западным странам надо поднапрячься и обеспечить ВСУ оружием, а солдаты у Киева еще есть. Так что "победа" не за горами.

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Страны
Польша
Россия
Украина
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