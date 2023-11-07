ССО США тестируют Flux Raider.

Командование Сил специальных операция (ССО) СШАна протяжении нескольких последних лет тестировали инновационный модуль-шасси «Флакс Рейдер» (Flux Raider) для личного стрелкового оружия.

Raider от компании Flux Defense – это специализированный модуль рукоятки для пистолета SIG Sauer P320, который недавно принят на вооружение ВС США под индексами M17 и M18. Одной из особенностей P320 является съемный блок управления огнем (fire control unit, FCU), содержащий «внутренности» оружия.

Пистолет SIG Sauer P320, он же M17 и M18 в ВС США

Предлагаемая производителем конструкция позволяет пользователю довольно легко выбирать модули захвата, длину ствола, затворы и даже калибры. Flux Raider позволяет закреплатья FCU в модуле захвата, зажимать ствол и воздействовать на затвор M17. Дополнительно Raider предлагает систему приклада и переднюю рукоятку, а также специальную планку для оптики и фонарей, что, по сути, превращает пистолет M17 в оружие близкое к пистолет-пулемету.

Такая система с прикладом и оптическим прицелом уже вряд ли остается пистолетом, а скорее превращается в короткую винтовку. Хотя она едва ли больше пистолета, её эффективная дальность действия радикально увеличивается, как и контроль и общая точность. По мнению американских оружейных экспертов, P320 с Flux Raider станет полезным оружием для ССО США, которым нужно что-то более мощное, чем пистолет, но намного короче винтовки.

Модули Flux Raider протестированы 19-й группой ССО США

Тестирование Flux Raider с M17 проводила 19-я группа специального назначения. Как сообщается, для ведения современной войны «зеленые береты» оснастили пистолет рядом аксессуаров, включая, оптику Aimpoint T2, оружейные фонари Surefire X300 и инфракрасные лазерные прицеливающие устройства. При этом, стрелки, по-прежнему, могут использовать собственные прицелы Raider. Оптика же упрощает стрельбу, её скорость и точность, В частности, наводить оружие одной рукой удобнее, если используется красная точка. Наличие светового и лазерного прицелов также позволяет легко использовать его в темных условиях.

Flux Raider – очень маленькая и компактная платформа. По оценкам экспертов, если она и не станет универсальным оружием для каждого военнослужащего оперативных сил ССО США, то в некоторых нишевых областях прочно займет свое место. Например, если взбираться по лестницам и поднимаетесь на борт корабля, такие пистолеты, как M17 в сочетании с Flux Raider, становятся очень эффективным оружием в одной руке. В целом, считается, что Flux Raider может быть полезен в любом сценарии, предполагающем очень тесную связь.

Хотя известно, что Flux Raider тестируется «зелеными беретами» ССО США, похоже, что производитель модуля также получил контракт от американского флота. В этой связи эксперты прогнозирует поступление Flux Raider к «морским котикам», а именно в их шестую группу (SEAL Team 6).

По материалам sandboxx.us