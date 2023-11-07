Бронетехника в легком весе

От «Пумы» до «Мамбы»: зверинец для полицейских операций

Бронеавтомобили, созданные на основе обычных грузовых автомобилей, стали первым в истории классом бронетехники. Они появились еще на полях Первой мировой, причем раньше танков. Но уже в ходе Второй мировой войны их начали вытеснять специализированные бронетранспортеры.

После Второй мировой бронеавтомобили приобретали все более узкую специализацию. Фактически они использовались в качестве машин для полицейских и противопартизанских операций, а не для участия в классических войнах. Хотя и воевать все равно приходилось.

РАННИЙ ПЕРИОД

Во Франции с начала 1950-х производился колесный бронеавтомобиль EBR-75, оснащенный 75-мм пушкой. С 1960-х годов выпускался колесный бронеавтомобиль AML-245 («Великая Армия для боев в Сахаре», «НВО», 20.10.23). В ЮАР данный бронеавтомобиль в немного измененном варианте выпускался под названием «Иланд» (произведено примерно 1,6 тыс. машин). Как минимум 13 «Иландов» было потеряно в ходе войны в Анголе («Ангола – трудный путь к свободе», «НВО», 30.11.18).

Британских бронеавтомобилей «Феррет» в 1950–1960-е годы было выпущено 4409 единиц, они участвовали во множестве войн. Этих машин уже давно нет в составе ВС Великобритании, но они остаются на вооружении многих других армий. С конца 1950-х до начала 1970-х в Британии было изготовлено 1177 бронеавтомобилей «Саладин», они также участвовали во многих войнах и остаются на вооружении в ряде стран Азии и Африки.

В США был принят на вооружение колесный БТР «Коммандо», который выпускался в модификациях V-100, V-150, V-200.

Было произведено примерно 3,2 тыс. этих бронетранспортеров, а также до 170 БТР «Чамит», созданных на базе «Коммандо» в Португалии. В США такие машины использовались лишь подразделениями военной полиции, а ВВС США применяли эти БТР для охраны собственных баз. Саудовская армия потеряла от семи до десяти V-150 в январе 1991 года в боях за город Рас-Хафджи («Паралич диктатора», «НВО», 05.03.21).

В конце 1990-х на основе «Коммандо» был создан колесный БТР М1117, который в США также используется почти исключительно в военной полиции (не менее трех машин потеряно в Афганистане и Ираке). Он также выпускается для Канады (под названием TAPV). Его получателями стали Афганистан (потеряно не менее 21 БТР этого типа из 733, остальные достались талибам), Колумбия (потерян один БТР), Ирак (потеряно 44 М1117, в том числе 10 – у «Исламского халифата» (он же «ИГ» – организация запрещена в РФ) и курды (потеряна одна машина в Сирии).

РАЗВИТИЕ

В 1980-х годах во Франции началось производство (продолжавшееся до 2010 года) легкого бронеавтомобиля VBL. Всего было выпущено примерно 2,6 тыс. машин, в том числе 1,6 тыс. для французской армии (не менее четырех таких бронеавтомобилей было потеряно французами в бывшей Югославии).

Вооруженные силы Италии в 1990-е годы приняли на вооружение легкий бронеавтомобиль LMV (производится до сих пор, выпущено уже более 4 тыс. машин). Он широко экспортируется за рубеж. 358 таких машин под названием «Рысь» были по лицензии произведены в России, 401 – в Великобритании под названием «Пантера». В Афганистане итальянской армией были потеряны четыре LMV (и одну «Пантеру» там же потеряли англичане), еще один потерян в Сомали.

И все больше становится бронеавтомобилей, создающихся на шасси коммерческих джипов и грузовиков (то есть, по сути, происходит «возвращение к основам», с которых этот класс техники начинался больше ста лет назад). На такие машины могут устанавливаться пулеметы или автоматические гранатометы, иногда легкие пушки и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Почти исключительно для экспорта в страны Азии и Африки во Франции развернуто производство бронеавтомобилей «Шерпа», «Бастион», «Аравис». Более десятка «Шерп» и «Бастионов» уже потеряно в боях африканских армий.

Также можно отметить польский бронеавтомобиль «Дзик», израильский RAM, сербский ВОV М-16. Причем первые два являются чисто экспортными. Единственным покупателем «Дзика» до 2022 года была иракская армия, получившая 600 таких машин и потерявшая в боях 16 из них. М-16 в незначительном количестве поступили на вооружение ВС Сербии и Кипра.

Чрезвычайно популярными в мире в нынешнем веке стали турецкие бронеавтомобили «Акреп», «Кобра», «Кирпи», «Арма»: изготовлены уже тысячи этих машин, и производство продолжается. Турецкие машины участвуют во множестве конфликтов. ВС Турции в Сирии и на собственной территории (в боях с курдами) уже потеряли до 40 «Кобр» и до 20 «Кирпи».

Вооруженные силы Ирака лишились в ходе гражданской войны 2014–2017 годов более 30 «Акрепов» (включая захваченные «Исламским халифатом» и потерянные уже им). Еще до 20 бронеавтомобилей турецкого производства потеряли другие азиатские и африканские армии и группировки. В частности, ВС Грузии потеряли по одной «Кобре» в Афганистане и Южной Осетии, еще не менее двух было захвачено российско-осетинскими войсками («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО», 03.08.18).

При этом в самой Грузии создано несколько вариантов бронеавтомобиля «Дидгори». Для своей армии он выпускается в небольшом количестве, при этом до сотни машин в медицинском варианте приобрела Саудовская Аравия.

Ближневосточные монархии также активно разрабатывают и производят собственные бронеавтомобили на основе иностранных коммерческих машин («Форд», «Татра», «Тойота», КрАЗ, КамАЗ и др.). Саудовская Аравия выпускает бронеавтомобили «Аль-Шибл», из которых до 60 потеряно в Йемене. В Иордании изготовлено от 500 до 1000 бронеавтомобилей «Аль-Вахш» и «Аль-Маред», более 40 «Аль-Вахшей» потеряно в Ливии и Йемене.

Но наиболее широко производство бронеавтомобилей на основе коммерческих машин развернуто в ОАЭ – их количество исчисляется многими тысячами. Бронеавтомобиль «Нимр» создан с использованием технологий российского «Тигра». ВС ОАЭ получили более 1,7 тыс. таких машин (из них около 70 потеряно в Йемене), около 300 поставлены другим странам. Бронеавтомобили «Пантера», «Спартан», «Кугар», «Кобра», «Пума», «Тайфун» (не путать с английскими, американскими, турецкими, итальянскими, канадскими, российскими машинами с теми же названиями) являются чисто экспортными и очень активно участвуют в нынешних войнах на Ближнем Востоке и в Африке, где потеряно уже более 400 машин, произведенных в ОАЭ.

По типам больше всего потеряно «Кугаров» (не менее 130) и «Спартанов» (не менее 100). Что касается армий, то больше всего эмиратских машин потеряли Саудовская Аравия и ее йеменские клиенты (более 230) и различные группировки в Ливии (более 70).

ПРОТИВ МИН И ЗАСАД

Отдельным направлением развития бронеавтомобилей являются машины класса MRAP (mine resistant ambush protected – «защищенный от мин и атак из засад»). Впервые они были созданы в ЮАР в конце 1970-х – начале 1980-х и адаптированы под местные географические условия и характер войн, которые вела Претория. Для защиты от подрывов на минах машины этого класса имеют большой клиренс и V-образное днище, что снижает эффект действия взрывной волны.

Подобно описанным выше бронеавтомобилям, эти машины, как правило, тоже создаются на основе коммерческих грузовиков или джипов и не имеют встроенного вооружения (либо несут один пулемет).

Первыми машинами класса MRAP в ЮАР были «Буффел» (выпущено до 2,5 тыс.) и «Касспир» (выпущено около 3 тыс. во множестве модификаций). Армия ЮАР потеряла в Анголе до 30 «Буффелов» и не менее 13 «Касспиров», еще полтора десятка «Касспиров» потеряли в нынешнем веке армии других африканских стран. Модернизированный вариант «Касспира» выпускается для в Индии под названием «Адитья».

В 1990-е годы и в ХХI веке в ЮАР были созданы бронеавтомобили RG-31/32/33, «Пума», «Мамба», «Матадор», «Мародер». RG-31, RG-32 и «Мамба» были приняты на вооружение собственной армии (хотя большая часть выпущенных машин шла на экспорт), остальные стали чисто экспортными. RG-31 и RG-33 производились в США и стали составной частью американской программы MRAP. «Мародер» выпускается по лицензии в Иордании, Азербайджане, Казахстане (под названием «Арлан») и в Сингапуре. ВС Азербайджана потеряли по одному «Мародеру» и «Матадору» во второй войне за Карабах осенью 2020 года («Армения – Азербайджан: 26 лет спустя», НВО, 27.11.20).

В Соединенных Штатах общее производство машин класса MRAP с 2007 по 2012 год составило почти 30 тыс. единиц. Бронеавтомобилей RG-31 «Ньяла» Вооруженные силы США приобрели 2370, часть из них – вне программы MRAP. RG-33 ВС США приняли на вооружение от 2316 до 2384 (в том числе 128 медицинских).

Отчасти южноафриканское происхождение имеют также бронеавтомобили «Кугар» и «Буффало». ВС США получили от 2886 до 3074 «Кугаров» и от 53 до 79 «Буффало», был создан также вариант «Кугара» – «Баджер» для иракской армии. Для Великобритании выпускались по лицензии несколько вариантов «Кугара» под названиями «Риджбек», «Мастифф», «Вольфхаунд». Чисто американскими можно считать МRАРы «Ошкош» М-АТV (для ВС США – от 8722 до 9025), «Кайман» (2871) и МаххРrо (от 8516 до 8779).

МRAPы очень широко экспортируются – как по специальным заказам, так и из состава ВС США. В последнее время Вашингтон практически навязывает эти машины различным странам, чаще всего бесплатно (получатели оплачивают лишь транспортировку); во многих случаях американцам дешевле просто бросить МRAPы, чем возвращать их в США.

Потери американских МRAPов в Ираке и Афганистане объявлены в 77 единиц, но в реальности они гораздо выше: как минимум 40 RG-31, один RG-33, 34 MaxxPro, 40 М-АТV, 16 «Кугаров», пять «Кайманов». Кроме того, по крайней мере по одному МаххРrо потеряли ВС Румынии и Польши (а польская армия – еще и один М-АТV). Более 80 американских МRAРов потеряла иракская армия (включая потери «халифата» и курдов). Потери саудовской армии в Йемене составили более 200 М-АТV, ВС ОАЭ там же потеряли не менее 290 американских MRAPов. Теперь для ВС США предполагается приобрести до 50 тыс. бронеавтомобилей «Ошкош» L-AТV, которые созданы на основе М-АТV в рамках программы JLTV (Joint Light Tactical Vehicle).

За пределами ЮАР и США к МRАРам можно отнести британский «Оцелот» (он же «Фоксхаунд», выпущено 400 машин, как минимум одна потеряна в Афганистане); немецкую «Динго» (выпущено более 500 для бундесвера, из них пять потеряны в Афганистане, примерно столько же произведено на экспорт); сербское семейство машин «Лазар» (выпущено примерно 30 машин, могут оснащаться 30-мм пушкой) и австралийский «Бушмастер».

Последних было произведено 1052 для ВС Австралии и около 200 на экспорт. Австралийская армия потеряла до 31 «Бушмастера» в Ираке и Афганистане, еще шесть таких машин потеряла голландская армия.

В 2022–2023 годах несколько сотен различных западных бронеавтомобилей было в срочном порядке поставлено на Украину, где они понесли серьезные потери.

Уничтожено как минимум 70 американских МаххРrо и 21 М-АТV, 18 английских «Хаски», 26 «Мастиффов», три «Волфхаунда», шесть немецких «Динго», 12 итальянских LMV, 11 австралийских «Бушмастеров», один польский «Дзик» и две «Онциллы», 19 турецких «Кирпи», две юаровских «Мамбы», две эмиратские «Пантеры». Кроме того, не менее двух МаххPro, одного М-АТV, двух «Мастиффов», двух «Хаски», одной «Мамбы», двух «Кирпи» и одной «Пантеры» стали трофеями российских войск.

Но основная нагрузка и основные потери лежит на бронеавтомобилях российского и украинского производства. Это отдельная тема.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.