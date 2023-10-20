Великая Армия для боев в Сахаре

Сухопутные войска Франции устроены по новейшей западной концепции

В конце Второй мировой войны французская армия, по сути, была незначительной частью американской армии. Естественно, что после окончания войны подобная ситуация долго сохраняться не могла. У Парижа были слишком большие геополитические амбиции, совершенно не соответствующие его роли в прошедшей войне, но требующие немедленной «реанимации» Вооруженных сил Франции. Очень много оружия требовали начавшиеся колониальные войны во Вьетнаме («Индокитайская катастрофа», «НВО», 24.05.19), а затем в Алжире («Боевые операции Франции после Второй мировой», «НВО», 15.11.19).

НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Однако поставки наземной техники из англосаксонских стран были весьма ограниченными. Кроме бронетехники и артиллерии, переданных французам еще в ходе Второй мировой, в 1950-е они получили 100 танков М26 «Першинг» и 250 танков М47 «Паттон» из США, 200 британских бронеавтомобилей «Феррет», а также восемь батарей американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Найк Аякс» и «Найк Геркулес».

В 1952 году началось производство собственного легкого танка АМХ-13, которое продолжалось до 1987 года. Всего произвели примерно 7,7 тыс. единиц, из которых 4,3 тыс. для французской армии, 3,4 тыс. – на экспорт более чем в 20 стран (в некоторых армиях он состоит на вооружении до сих пор). Танк АМХ-13 участвовал во множестве войн, в первую очередь – в арабо-израильских войнах 1956 и 1967 годов, причем с обеих сторон. Там выявился основной недостаток данной машины: слабый уровень защиты.

На базе АМХ-13 был создан целый ряд боевых машин, например, БТР АМХ-VCI (и множество производных уже от него), 105-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) Мк 61 и 155-мм САУ Мк F3, все эти машины также очень широко экспортировались.

Кроме того, с начала 1950-х производился общим количеством 1202 единицы колесный бронеавтомобиль EBR-75, оснащенный 75-мм пушкой. Выпускалась 155-мм буксируемая гаубица М-50 (980 штук). Еще ранее (с конца 1940-х) был начат выпуск 120-мм минометов АМ-50.

Самым большим успехом французского ВПК в этот период можно считать создание противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) SS-10, SS-11 и SS-12 (для последнего существовал авиационный вариант AS-12) – первых в мире представителей данного класса вооружений.

SS-11 и SS-12 производились до середины 1980-х, были закуплены более чем 30 странами. В частности, SS-11 поступил на вооружение сухопутных войск США под названием AGM-22. Другой линией развития SS-10 стал ПТРК ENTAC, который также широко экспортировался, в том числе в США под названием MGM-32.

С 1960-х годов вся наземная техника для французской армии производилась в самой Франции. В этот период был создан танк АМХ-30, остававшийся на вооружении до конца 1990-х годов (сухопутные войска Франции получили 1355 машин), несмотря на свои крайне посредственные тактико-технические характеристики (ТТХ). Танк этот достаточно широко экспортировался, но проверен в бою был лишь однажды – в январе 1991 года («Паралич диктатора», «НВО», 05.03.21) в составе армии Катара против иракских Т-55 (АМХ-30 выиграли этот бой со счетом 3:2).

Другим важнейшим продуктом французского ВПК стал колесный бронеавтомобиль AML-245, который был во множестве вариантов выпущен общим количеством 4812 единиц. Наиболее распространенными вариантами стали AML-60, вооруженный 60-мм минометом, и AML-90 с 90-мм пушкой. В конце 1960-х на основе AML-245 был создан БТР М-3, выпущенный в количестве еще 1180 единиц; он, в свою очередь, стал основой для чисто экспортного бронеавтомобиля VCR.

Указанные машины поставлялись в десятки стран мира и участвовали во множестве войн и конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке. В ЮАР данный бронеавтомобиль в немного измененном варианте выпускался под названием «Иланд» (примерно 1,6 тыс. машин). Как минимум 13 «Иландов» было потеряно в ходе войны в Анголе («Ангола – трудный путь к свободе», «НВО», 30.11.18). Таким образом, общее количество AML и М-3 составило не менее 7,6 тыс. единиц, во многих армиях эти машины эксплуатируются до сих пор.

Другим типом оружия, созданным во Франции в 1960-е годы и эксплуатирующимся до сих пор (в том числе в самой французской армии) стал 120-мм миномет МО-120-RT. Из США было получено 16 пусковых установок (ПУ) оперативно-тактических ракет (ОТР) «Онест Джон»; эти ракеты могли нести ядерные боевые части (БЧ), но только американские. В связи с выходом Франции из военной организации НАТО на практике данный вариант не реализовывался. Кроме того, Франция приобрела у США 15 батарей ЗРК «Хок».

БЕЗ КОЛОНИЙ, НО С ЯДЕРНЫМ АРСЕНАЛОМ

В 1970-е годы Франция ускоренными темпами развивала свой ядерный арсенал и формировала классическую ядерную триаду. На плато Альбион на юге страны были развернуты 18 шахтных баллистических ракет средней дальности (БРСД) S-2, которые почти сразу были заменены на S-3. Также поступили на вооружение 44 ПУ (на шасси танка АМХ-30) ядерной ОТР «Плутон». Для S-2 были созданы плутониевые БЧ G31 мощностью 120 кт, для «Плутона» произведено 70 БЧ G50 мощностью 25 кт.

Тогда же начал поступать на вооружение один из наиболее известных и массовых образцов французской бронетехники – БТР VAB. Предположительно было выпущено 5082 машины – в том числе 4151 для французской армии, остальные для экспорта в полтора десятка стран. В эти числа включены и все многочисленные вспомогательные машины (командно-штабные машины (КШМ), медицинские, инженерные, носители ПТРК и т.д.) на его базе. В 1990-е восемь таких БТР были потеряны французскими миротворцами в Боснии и Герцеговине, в ХХI веке французская армия потеряла еще не менее шести VAB в ходе операций в Африке и Азии.

Продолжилось совершенствование танка АМХ-30 и создание различных машин на его базе, в частности – вышеупомянутого оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Плутон». Другой машиной на шасси АМХ-30 стал ЗРК «Роланд», созданный совместно с ФРГ. Французская армия получила 83 ЗРК «Роланд-1» и 98 ЗРК «Роланд-2», последние оставались в строю до 2008 года.

Экспортные «Роланды» добились некоторых боевых успехов. Аргентинским «Роландом» над Фолклендами был сбит британский «Харриер-FRS1». На счету иракских «Роландов» как минимум два иранских самолета (F-4Е и F-5Е), два британских «Торнадо» и один американский А-10, однако «Торнадо» и А-10 не являются полностью подтвержденными победами. В любом случае интересно, что все самолеты, сбитые французским ЗРК на разных театрах военных действий (ТВД), – западного производства.

Наконец, на базе АМХ-30 была создана 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) AuF1 (GCT), остающаяся на вооружении французской армии до сих пор.

Также в 1970-е годы поступила на вооружение и начала поставляться на экспорт боевая машина пехоты (БМП) АМХ-10Р. Для Индонезии и Сингапура был создан вариант АМХ-10РАС-90 с 90-мм пушкой. Совместно с ФРГ были разработаны ПТРК второго поколения «Хот» и «Милан», ставшие весьма популярными в мире.

Кроме «Роланда», во Франции появился ЗРК «Кроталь» (также и в корабельном варианте «Наваль Кроталь»). Для Саудовской Аравии ЗРК производился в специальной версии «Шахин», для Республики Корея выпускался в этой стране по лицензии под названием К-SАМ «Пегас». В Китае был скопирован и производился без лицензии под названием HQ-7 (в том числе и в корабельном варианте); этот китайский ЗРК, в свою очередь, был скопирован в Иране под названием «Захра». Наконец, в 1970-е все 15 батарей американского ЗРК «Хок» французской армии были модернизированы по варианту «Усовершенствованный Хок».

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

В 1980-е годы поступили на вооружение несколько новых образцов колесной бронетехники.

Одним из них стала боевая машина с тяжелым вооружением (БМТВ) AMX-10RC, несмотря на название, не имеющая ничего общего с БМП АМХ-10Р. AMX-10RC несет 105-мм пушку и иногда классифицируется как колесный танк. Было произведено 457 машин, в том числе 337 для французской армии.

Другой французской БРМ/БМТВ стала оснащенная 90-мм пушкой ERC-90. Было выпущено примерно 550 этих машин, в том числе 192 для французской армии (из них 160 уже в 2000-е годы прошли модернизацию).

Наконец, началось производство, продолжавшееся до 2010 года, легкого бронеавтомобиля VBL; всего было выпущено примерно 2,6 тыс. машин, в том числе 1,6 тыс. для французской армии (включая различные вспомогательные машины на базе VBL; не менее четырех таких бронеавтомобилей было потеряно французами в бывшей Югославии).

Была принята на вооружение 155-мм гаубица TR-F-1, последнее на данный момент буксируемое орудие французского производства.

Из США были получены 55 реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 MLRS, а также до 50 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер».

В 1992 году вместо «Плутона» была принята на вооружение ОТР «Адес» (15 ПУ, 30 ракет) с БЧ TN-90 переменной мощности (от 0,25 до 80 кт). Однако всего через четыре года она была демонтирована, как и БРСД S-3D, программа разработки БРСД S-4 была отменена. Таким образом, прекратил свое существование наземный компонент французских сил ядерного сдерживания (СЯС).

В начале 1990-х на вооружение был принят танк «Леклерк» – последний из западных танков третьего поколения и единственный, оснащенный автоматом заряжания орудия. «Леклерк» поступил на вооружение лишь армии Франции (406 единиц) и ОАЭ (388 единиц). Как минимум один эмиратский танк был потерян в Йемене.

Также поступили на вооружение французской армии ПТРК «Эрикс» и ПЗРК «Мистраль», ставшие одними из основных экспортных товаров французского военно-промышленного комлекса (особенно «Мистраль»).

В ХХI веке устаревшая БМП АМХ-10Р была заменена на колесную БМП VBCI (в 2008–2015 годах выпущено 520 таких БМП и 110 КШМ на их базе), до пяти таких машин уже потеряно в Мали.

В Швеции было приобретено до 100 сочлененных БТР BvS-206 и BvS-10. Не менее 80 БТР VAB прошли модернизацию с установкой норвежского боевого модуля «Протектор», однако в ближайшие годы начнется замена этих бронетранспортеров.

Для этого предполагается выпустить 978 машин «Сервал» и 1872 машин VВMR «Грифон» (1022 БТР VTT, 333 КШМ ЕРС, 54 120-мм самоходных миномета МЕРАС, 54 инженерных машины, 117 машин артиллерийской разведки VOA, 96 машин РХБЗ, 196 медицинских SAN). Сейчас в строю французской армии уже более 500 «Грифонов» и более 100 «Сервалов».

Почти исключительно для экспорта в страны Азии и Африки во Франции развернуто производство бронеавтомобилей «Шерпа», «Бастион», «Аравис». При этом один из вариантов «Шерпы» стало шасси для колесной САУ «Цезарь». Французская армия получила 77 таких САУ, их производство на экспорт продолжается; кроме того, самим французам понадобится дополнительное количество «Цезарей» для компенсации САУ, переданных Украине.

В США Франция приобрела 76 ПТРК «Джавелин» и произвела 400 собственных ПТРК ММР «Акерон».

Продолжается совершенствование ПЗРК «Мистраль», который на данный момент (после списания «Роландов» и «Усовершенствованных Хоков») остался единственной системой ПВО сухопутных войск Франции.

В 2022 году Франция активно включилась в процесс западной помощи Украине, куда были поставлены несколько БМТВ АМХ-10RC, 60 БТР VAB, 24 САУ «Цезарь», 15 орудий TR-F-1, десять 120-мм минометов, две РСЗО М270, значительное количество ПТРК и ПЗРК.

К настоящему времени потеряны по крайней мере одна БМП АМХ-10RC, восемь VAB, три «Цезаря», еще один АМХ стал российским трофеем.

Формально потенциал французских сухопутных войск и соответствующих отраслей ВПК страны достаточно велик.

Фактически же и то, и другое теперь предназначено почти исключительно для боев в Африке и на Ближнем Востоке.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.