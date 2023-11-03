Тайвань увеличивает бюджет космической программы, который к 2025 году достигнет 10 миллиардов долларов США

Тайвань планирует разработать шесть спутников B5G на низкой околоземной орбите и десять спутников дистанционного зондирования Земли, создать национальную стартовую площадку, провести исследования и разработать ракеты, способные запускать на околоземную орбиту спутники весом более 100 килограммов, а также проводить лунные миссии

Первая Тайваньская международная ассамблея космической науки, технологий и промышленности (TASTI 2023) недавно открылась в Тайбэе.

Цунг-Цонг Ву, исполнительный министр Национального совета по науке и технологиям (NSTC), выразил надежду, что Тайвань сможет внести значительный вклад в глобальные космические технологии, аналогичный его вкладу в области полупроводников, в ближайшее десятилетие.

Президент Тайваня Цай Иньвэнь заявила, что в ответ на развитие космической отрасли на Тайване правительство значительно увеличило бюджет своей третьей фазы космической программы в 2019 году, увеличив его с 25,1 миллиарда тайваньских долларов, первоначально выделенных исполнительной властью, до более чем 40 миллиардов тайваньских долларов.

Промежуточная цель — достичь объема производства в 300 миллиардов тайваньских долларов к 2025 году. Цунг-Цонг Ву отметил, что правительство начало финансировать космические проекты в 1990 году, сосредоточившись в основном на академических миссиях за последние 30 лет. Однако при активном участии частного сектора в космическом секторе Тайвань также принял «Закон о развитии космоса».

В 2023 году Тайвань проведет первую в истории международную космическую ассамблею, что свидетельствует о желании правительства, чтобы отечественные компании внесли свой вклад в космическую отрасль.

Президент Цай подчеркнула вклад спутника «Тритон» в глобальные метеорологические наблюдения и научные исследования. Компания Triton продемонстрировала, что Тайвань не только обладает преимуществами в области полупроводников и точного производства, но также способен войти в мировую космическую отрасль. Президент Цай отметила, что Тайвань постепенно создает бюджет, правовую основу и инфраструктуру для развития космической отрасли.