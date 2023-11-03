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ТАСС

В Конгрессе США призвали Байдена передать Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Согласно письму законодателей, Киев продемонстрировал способность "ответственно применять ракеты большой дальности", а Россия "не пошла на эскалацию" в ответ на их использование

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Группа законодателей-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену и потребовала поставить Украине дополнительные тактические ракеты ATACMS, чтобы Киев смог поражать цели в российском Крыму. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо законодателей.

"Для Украины по-прежнему необходимо сохранить способность наносить удары вглубь территории, особенно по удаленным целям на всей территории Крыма", - говорится в письме. Американские законодатели высказали мнение, что Киев продемонстрировал способность "ответственно применять ракеты большой дальности", а Россия "не пошла на эскалацию" в ответ на их использование. "Очевидно, вам пора завершить работу [над организацией поставок] ATACMS. <...> В противном случае это может обернуться тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием войны, а также несет угрозу глобальной дестабилизации <...>", - подчеркнули политики.

Как отмечает агентство, письмо Байдену адресовали Майкл Маккол, Майк Роджерс, Джеймс Риш и Роджер Уикер. Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, а Роджерс - по делам вооруженных сил, в то время как Риш и Уикер - члены аналогичных комитетов в Сенате Конгресса США.

Украинские вооруженные силы ранее впервые использовали против РФ ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а Белый дом сообщил, что вашингтонская администрация передала Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве заявил, что российские силы ПВО за прошедший месяц уничтожили более 1,4 тыс. средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS.

Армейский тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью пуска 300 км. Боевая часть ATACMS весит 226 кг. Боеприпас, уложенный в транспортно-пусковой контейнер, может применяться с гусеничной пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и колесной установки РСЗО M142 HIMARS. 

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