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Интерфакс-АВН

В МИД КНР подтвердили информацию о планах провести переговоры с США по ядерным вооружениям

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Пекин. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Представители Китая и США на следующей неделе проведут переговоры, которые будут посвящены, в частности, вопросам контроля над ядерными вооружениями, сообщили в четверг в МИД КНР.

"Китай и США проведут переговоры по вопросам выполнения международных соглашений, касающихся контроля над вооружениями и нераспространения (ядерного оружия - ИФ)", - приводят китайские СМИ слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Он подтвердил, что переговоры пройдут на следующей неделе в Вашингтоне.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщало, что США намерены на следующей неделе провести с Китаем переговоры по контролю над ядерными вооружениями.

В октябре Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что в этом году Китай располагал примерно 500 ядерными боеголовками и планирует иметь более 1 тыс. к 2030 году, причем наращивание идет быстрее, чем ожидалось. У США имеется около 3,7 тыс. ядерных боеголовок, пишет Bloomberg.

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Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
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