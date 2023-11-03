Израильская армия задействовала систему Arrow для перехвата ракет, летевших в сторону курортного Эйлата

Источник изображения: topwar.ru

Курортный израильский Эйлат – город на Красном море – в очередной раз был выбран противниками Израиля в качестве цели для нанесения ракетного удара. Израильским военным пришлось задействовать систему противоракетной обороны Arrow, чтобы осуществить перехват.

По последним данным, ракеты, направлявшиеся на южную часть Израиля, были перехвачены.

К настоящему моменту известно, что выпускались они группировкой хуситов с территории Йемена. По предварительным сведениям, ракеты летели над акваторией Красного моря.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее йеменские хуситы уже предпринимали попытки атаковать Израиль с применением ракет. Однако запускались они через воздушное пространство соседней Саудовской Аравии, и именно саудовская система ПВО-ПРО эти ракеты и перехватила. Теперь же ракеты хуситов пришлось перехватывать непосредственно у границ Израиля самим израильским военным.

Напомним, что израильское командование несколько дней назад приняло решение усилить свою морскую группировку на Красном море из-за опасения атак с этого направления. Акваторию в районе Эйлата и южнее в заливе Акаба патрулируют десятки катеров, развёрнуты дополнительные зенитные ракетные комплексы.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает свою операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Израильское военно-политическое руководство вновь заявило, что «война против ХАМАС может оказаться затяжной и продлиться несколько месяцев». А европейские экономисты на этом фоне заявили, что боевые действия на несколько фронтов могут стоит Израилю как минимум 2% ВВП в течение 2-3 месяцев.