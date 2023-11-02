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Во Франции рассказали о подводных дронах ХАМАС

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Полупогружной дрон Al-Asef
Полупогружной дрон Al-Asef.
Источник изображения: ukrainatoday.com

Палестинское движение ХАМАС использовало полупогружные дроны Al-Asef для нанесения ударов по израильским объектам. О возможностях аппарата рассказали в публикации французского издания Naval News (NN).

ХАМАС опубликовало видеозапись, демонстрирующую подводный аппарат. На ролике отметили, что дроны использовали для поражения «многочисленных израильских целей».

Проанализировав записи, в публикации предположили, что аппарат относится к полупогружным дронам. В носовой части Al-Asef можно заметить ударный взрыватель для активации небольшой боевой части. Для управления дроном используют установленную на корпусе камеру. Автор допустил, что металлический корпус аппарата сделали из газовых баллонов, а гребной винт взят от подводного буксировщика.

Также в публикации подчеркивают, что Al-Asef получил выведенный на мачту шланг, указывающий на наличие двигателя внутреннего сгорания.

«Видимо, аппарат был использован во время нападения ХАМАС на Израиль из Газы 7 октября 2023 года, которое получило название операция "Наводнение Аль-Аксы". Этот факт не проверен, но существование оружия очевидно. Судя по имеющимся видеодоказательствам, было изготовлено по меньшей мере два таких аппарата, но, возможно, и больше», — резюмировал автор.

В октябре издание Forbes писало, что у одного из бойцов движения ХАМАС нашли листовку, в которой указаны уязвимые места израильского танка Merkava. Автор допустил, что он мог получить руководство в ходе подготовки к нападению на Израиль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Франция
Продукция
Merkava
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