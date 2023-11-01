Блинкен считает, что отказ США помогать Украине и Израилю был бы сигналом слабости

По словам американского госсекретаря, Белый дом настаивает на выделении Конгрессом средств для этих двух стран, чтобы укрепить национальный военно-промышленный комплекс

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американские власти должны продолжать одновременно выделять помощь Израилю и Украине, отказ от этого принципа стал бы сигналом слабости для противников. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США он выступил против того, чтобы рассматривать по отдельности пакеты военной помощи Израилю и Украине. "Если говорить коротко о наших противниках, будь то государства или не государства, это все одна борьба. И мы должны реагировать таким образом, чтобы это признавать. Если мы начнем отрывать части от этого пакета, они увидят это, они поймут, что мы предпринимаем безуспешные попытки, в то время как они все больше сотрудничают и представляют все большую угрозу для нашей безопасности, а также безопасности союзников и партнеров", - считает глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что американская администрация настаивает на выделении Конгрессом средств и для Украины, и для Израиля, чтобы укрепить национальный военно-промышленный комплекс. "Я думаю, что очень важно понимать, что элементы этого запроса работают вместе как единое целое. Как вы знаете, военная промышленная база [США] функционирует сложным образом. Совместная реализация этих инвестиций позволяет нам сделать все необходимое для укрепления оборонной промышленной базы и воспользоваться преимуществами и эффективностью, которые дает совместная, а не разрозненная реализация этих инвестиций", - сказал госсекретарь.

На слушаниях обсуждается направленный ранее Белым домом в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на поддержку этих стран, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.