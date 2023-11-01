Остин считает, что исход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке определит ситуацию в мире

Глава Пентагона отметил, что США не позволят палестинскому движению ХАМАС и президенту России Владимиру Путину победить

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Вашингтон считает, что исход конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке определит дальнейшую ситуацию в сфере безопасности в мире. Такую позицию изложил глава Пентагона Ллойд Остин, его заявление опубликовано на сайте комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США, где американский министр обороны выступает на слушаниях.

Говоря об обострении палестино-израильского конфликта и о конфликте на Украине, он отметил: "Мы не позволим ХАМАС и [президенту России Владимиру] Путину победить. Сегодняшняя борьба против агрессии и терроризма определит мировую безопасность на многие годы". Остин высказался за "твердое американское лидерство" в мире. "Так что наши действия сегодня сформируют тот мир, который унаследуют наши дети и внуки", - утверждал министр обороны США на слушаниях на тему запроса администрации на выделение средств на нужды в сфере национальной безопасности.

"Вот почему мы представили срочный запрос на дополнительное финансирование на американские нужды безопасности, поддержку партнеров и инвестиции в военно-промышленный комплекс, - отметил Остин. - Мы запросили $10,6 млрд на повышение потенциала Израиля по самообороне. Это включает $5,2 млрд на помощь Израилю в расширении возможностей его "Железного купола" и других систем ПВО. $4,4 млрд - на восполнение запасов [вооружений] Министерства обороны США, предоставленных Израилю, и $1 млрд на наши собственные возможности по поддержке важнейших боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов калибром 155 мм".

"Запрос на дополнительное финансирование также включает $44,4 млрд на обеспечение того, что Украина может продолжить защищаться от агрессии России, - добавил глава Пентагона. - Это включает $12 млрд на инициативу по помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative) для прямой закупки ключевых вооружения для Украины, $18 млрд для восполнения запасов [вооружений] Министерства обороны США, переданных Украине, $10,7 млрд на кибербезопасность и поддержку в сфере разведки, а также на усиленное присутствие военных США, размещенных в Европе, и $3,7 млрд на расширение наших производственных мощностей".