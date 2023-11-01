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ТАСС

Глава Пентагона допустил победу России, если США прекратят поддерживать Украину

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Источник изображения: Александр Полегенько/ ТАСС

Ллойд Остин считает, что основная стратегия России заключается в том, чтобы "переждать Запад"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку киевскому режиму. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По его мнению, руководство РФ "чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "вскоре одержит верх". "Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит", - сказал глава американского военного ведомства. Он полагает, что основная стратегия России заключается в том, чтобы "переждать Запад".

Кроме того, Остин убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не преувеличивает, когда предрекает поражение Киева, комментируя возможность прекращения финансовой помощи со стороны Запада. Об этих высказываниях Зеленского в ходе визита в Вашингтон напомнил на слушаниях сенатор Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс). "Он [Зеленский] выражался недвусмысленно. Он повторил это: мы проиграем в этой войне без финансовой поддержки США и НАТО", - сказал Дурбин. "Министр Остин, он преувеличивал?" - спросил у главы Пентагона законодатель. "Нет, он не [преувеличивал], сенатор", - ответил глава военного ведомства.

Он отказался уточнить, сколько сможет продержаться Украина, если США прекратят направлять пакеты военной помощи, в таком случае Остин гарантировал победу России. "Трудно назвать точные сроки, сколько времени это займет, но я могу гарантировать вам, что без нашей поддержки Путин добьется успеха", - утверждал министр. Отвечая на вопрос, победит ли Россия, если США будут посылать Украине только вооружения, но не поддержат ее правительство и экономику, Остин ответил: "Абсолютно верно, я согласен".

Остин также отметил, что поддержка Украины и Израиля является "инвестицией США в оборону и промышленную базу". "Это помогает нам восстановить наши запасы, дает нам дополнительные глубину и гибкость, которые помогают нам делать то, что мы делали на протяжении долгих лет по всему миру", - сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что США должны продолжать оказывать поддержку обеим странам.

На слушаниях обсуждается направленный ранее Белым домом на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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