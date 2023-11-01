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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ считают, что США сохраняют контроль за рядом украинских биолабораторий

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Биолаборатория
Биолаборатория.
Источник изображения: watershedgroup.com

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны РФ полагают, что США сохраняют управление несколькими биолаболаториями на территории Украины.

"Американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта", - сказал на брифинге во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его данным, в декабре 2022 года одна из американских компаний "в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций".

"В числе других задач - контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. При этом украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям", - сказал Кириллов.

"2023 году в Киеве возобновлена деятельность украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета им. Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы", - сказал Кириллов.

"В тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая СБУ и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций", - сообщил Кириллов.

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