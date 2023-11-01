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Военное обозрение

Риски крупного конфликта на Тайване стали причиной увеличения иностранных инвестиций в производство микрочипов во Вьетнаме

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Источник изображения: topwar.ru

По прогнозам экономистов из университета Фулбрайта, потребность Вьетнама в рабочей силе в области полупроводников и микрочипов составит около 20 000 инженеров в течение следующих пяти лет и 50 000 инженеров в течение следующих 10 лет.

Что касается возможностей Вьетнама в подготовке высококвалифицированных кадров для работы в полупроводниковой промышленности, Нгуен Тху Тху, директор Департамента Министерства образования, сказал, что число инженеров-проектировщиков микрочипов в стране на сегодняшний день составляет около 5000 человек, что критически мало для развития отрасли.

По утверждению аналитиков, по самым скромным подсчётам кадровое увеличение специалистов в области полупроводниковой промышленности должно будет находится на уровне "плюс 3000" инженеров в год, причем не менее 30% из них будут иметь последипломное образование.

Вьетнам представляет собой страну, на территории которой находится более 50 предприятий с иностранным капиталом, вложивших средства в микроэлектронную и полупроводниковую промышленность и испытывающих значительный спрос на высококвалифицированные кадры, особенно в области проектирования микрочипов. Однако с кадрами - проблема, и чтобы не растерять инвестиции, правительство Вьетнама пытается найти решение.

Вьетнам ожидает, что новая госпрограмма приведёт к тому, что в ближайшее время ещё больше крупных мировых корпораций будут инвестировать во Вьетнам в разработку и производство микрочипов, нужды в которых на мировом рынке только растут. Многие эксперты считают риски крупного конфликта на Тайване причиной того, что корпорации начали вкладывать средства в производство микроэлектроники во Вьетнаме, воспринимая Вьетнам как тихую гавань для своих вложений. В Пекине не раз заявляли, что готовы возвращать Тайвань любыми способами, в том числе военными.

Директор Департамента Министерства образования Вьетнама сказал, что в стране существует множество государственных проектов, направленных на поощрение высших учебных заведений к расширению и развитию программ обучения в области науки, технологий, инженерии, математики, а также секторов, связанных с информационными технологиями и коммуникациями.

В 2019–2022 годах число новых студентов в вышеуказанных областях увеличивалось в среднем на 10 процентов в год, превысив общий темп роста в 6,5 процента. Сегментами с самыми высокими годовыми темпами роста были информационные технологии (17,1 процента) и инженерные технологии (10,6 процента).

Ведущие технологические университеты Вьетнама уже ответили, что готовы с точки зрения подготовки кадров удовлетворить спрос на человеческие ресурсы в индустрии полупроводников и микрочипов.

Тху также упомянул о проблемах, с которыми сталкиваются учебные заведения в привлечении студентов и повышении качества обучения для удовлетворения строгих требований бизнеса, заявив, что необходимо иметь соответствующую политику поддержки со стороны государства.

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