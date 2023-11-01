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Российскую армию признали лучшей в мире. Кто еще вошел в рейтинг?

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Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России в Крыму, март 2914г.
Источник изображения: АР

Российскую армию признали лучшей в мире по версии американского военного журнала U.S. News & World Report. Она обошла США и Китай в рейтинге стран с самыми могущественными вооруженными силами.

Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно

U.S. News & World Report

Аналитики журнала присудили Армии России 94,3 балла из ста возможных в общем рейтинге, составленном по результатам глобального опроса. В подкатегориях «Лидер» и «Политическое влияние» Вооруженные силы Российской Федерации получили максимально возможные сто баллов из ста.

94,3

балла

из 100 возможных получила Армия России

Рейтинг был составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру. Авторы исследования определили набор из 73 терминов, которые можно использовать для описания страны и которые имеют отношение к успеху государства.

Респонденты оценивали, насколько те или иные атрибуты ассоциируются у них с определенной нацией. Мощь армий отдельных стран оценивалась на основе ответов опрошенных. Это качество учитывалось при составлении общего рейтинга «Лучшие страны по версии U.S. News» в подкатегории «Сила».

В 2021 году журнал National Interest поставил Россию на второе место в рейтинге самых сильных армий мира. Лидерство тогда было отдано США, третью строчку занял Китай. В материале отмечалось активное развитие российского флота. Также эксперты издания заявили, что российская армия превосходит американскую во всех категориях наземной мощи, кроме бронетехники.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские средства противовоздушной обороны полностью уничтожили украинскую авиацию.

Эксперт отметил, что многоуровневая и сложная ПВО, разработанная учеными и инженерами, обеспечит России превосходство в войнах будущего. По его мнению, в случае гипотетического конфликта с США американские передовые самолеты будут буквально «испаряться в воздухе».

На втором и третьем месте рейтинга оказались США и Китай

Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, на третьей строчке оказался Китай, говорится в исследовании U.S. News & World Report.

В первую десятку также вошли Израиль, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция. Украина в этом рейтинге заняла шестую позицию. Самые слабые армии, по версии издания, у Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

В 2022 году эксперты центра RAND Corporation сообщили, что российская артиллерия превосходит по своим возможностям полевые орудия армии США. Отмечается, что Пентагон на протяжении двух десятилетий пренебрегал артиллерией сухопутных войск США, поскольку с начала 2000-х годов стал в первую очередь уделять внимание противоповстанческим операциям. В результате полевая артиллерия и противовоздушная оборона столкнулись с особенно серьезными сокращениями.

В общем рейтинге лучших стран мира Россия заняла 37 место

В общем рейтинге лучших стран мира Россия заняла 37 место из 87. В тройке лидеров, по версии U.S. News & World Report, находятся Швейцария, Канада и Швеция. Украина в этом списке на 68 месте.

В материале издания, посвященном России, отмечается, что страна имеет одну из крупнейших в мире экономик , основанную на обширных природных ресурсах.

Россия также является одним из крупнейших в мире экспортеров военного оружия, уступая только Соединенным Штатам

U.S. News & World Report

В сентябре Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира 2023 года по результатам опроса 17 тысяч человек по версии US News & World Report. Россия сохранила третье место в рейтинге могущественности, несмотря на конфликт с Украиной, отмечается в исследовании. Второе место в рейтинге могущества отводится Китаю, лидером же списка признаны США.

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Компании
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