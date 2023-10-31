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Российскую армию признали лучшей в мире

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Военнослужащие ВС РФ на учениях
Военнослужащие ВС РФ на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Американский журнал U.S. News & World Report назвал российскую армию лучшей в мире. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По данному показателю Россия получила оценку 94,3 балла из 100. В категориях «Лидер» и «Политическое влияние» журнал поставил оценку 100 баллов. Второй по силе армией мира по версии составителей рейтинга обладают США, на третьей позиции расположилась армия Китая. Четвертой и пятой сильнейшими армиями назвали войска Израиля и Южной Кореи соответственно.

Также журналисты признали силу и влияние армий Украины, Ирана, Великобритании, Германии и Турции, которые попали в топ-10. В нижней части рейтинга оказались Люксембург, Сингапур, Эстония, Нидерланды и Новая Зеландия.

На сайте U.S. News & World Report говорится, что рейтинг был составлен совместно со специалистами маркетинговой компании WPP и Уортонской школы Пенсильванского университета. При оценке каждого государства эксперты анализировали 73 атрибута.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. По его словам, Вашингтон ожидает усиления наступательных действий со стороны России.

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Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Иран
Китай
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия
Россия
Сингапуp
США
Турция
Украина
Эстония
Южная Корея
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