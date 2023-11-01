Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Беспорядки в Дагестане были инспирированы через социальные сети из-за рубежа, в том числе западными спецслужбами с территории Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большом совещании с членами Совбеза, правительства и руководством силовых ведомств, поводом к которому стала ситуация в северокавказской республике.

Открывая встречу, глава государства отметил, что нынешние события в секторе Газа "ничем оправдать нельзя", но призвал не руководствоваться эмоциями. Он подчеркнул ответственность за нынешние конфликты Соединенных Штатов, которые назвал "корнем зла" и "пауком", и призвал желающих защитить палестинский народ присоединиться к борьбе с "геополитическими кукловодами" в рамках специальной военной операции.

ТАСС собрал основные заявления президента.

О причинах беспорядков в Дагестане

За беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят спецслужбы стран Запада, действовавшие с украинской территории: "События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентур западных спецслужб".

Ответственность несут и власти в Киеве - они "под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России".

При этом руководству США стоит "провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрази да и только, по-другому и сказать невозможно".

Необходимы "твердые, своевременные и четкие действия" по защите конституционного строя, прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия.

О попытках расколоть Россию

Соединенные Штаты "слабеют, теряют свои позиции", а "мир по-американски - с одним гегемоном - разрушается, уходит постепенно, но неуклонно в прошлое".

В Вашингтоне хотят продлить свою "глобальную диктатуру" и пытаются "с помощью <...> хаоса" дестабилизировать своих конкурентов, включая Россию, которая "за свободу стран и народов <...> сражается на поле боя": "Не добиваясь успеха на поле боя, хотят расколоть нас, что касается России, изнутри, ослабить и посеять смуту".

США пытаются использовать против России и ситуацию на Ближнем Востоке: "Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, - и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии".

О вине США за ситуацию на Ближнем Востоке

Ответственность за последние события в Ближневосточном регионе лежит на Соединенных Штатах: "Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке".

"Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины".

"Те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов".

О том, как реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке

Новый виток ближневосточного кризиса начался с террористической атаки против Израиля, но бомбардировки сектора Газа "ничем оправдать нельзя": "Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глаза, по-другому не скажешь".

Вместе с тем нельзя поддаваться эмоциям и забывать, кто действительно стоит за трагедией народов Ближнего Востока и извлекает из нее свою "кровавую ренту": "Мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями.

О том, где решается судьба мира

Судьба всего мира решается сейчас в специальной военной операции на Украине: "Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте <...>. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина - взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа".