Германия приступила к обучению украинских расчётов для планируемого к передаче Киеву ЗРК Patriot

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Германия поставит Украине еще один комплекс противовоздушной обороны Patriot, а заодно обучит расчеты для работы с ним. Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ФРГ, очередная группа украинских военных уже отправилась в Германию.

Немецкие инструкторы с понедельника, 30 октября приступили к обучению очередной группы украинских военных, прибывших в Германию на днях. Всего курсы подготовки на комплексе противовоздушной и противоракетной обороны Patriot пройдет 61 украинский военный. Помогать в этом им будут аж 10 переводчиков.

Новый курс подготовки связан с предстоящей передачей Украине еще одного ЗРК Patriot. Украинцы будут перенимать опыт управления этой системой ПВО у своих немецких коллег

- пишет украинская пресса.

Согласно имеющимся данным, подготовка расчетов займет несколько недель, после чего новоиспеченные расчеты будут готовы к эксплуатации американского комплекса ПРО Patriot. Когда пройдет поставка самого комплекса пока информации нет.

Ранее сообщалось, что Берлин готовит для Украины масштабный пакет военной помощи, в который войдут несколько дополнительных систем противовоздушной обороны. Речь шла о комплексах Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard. Все это немцы планировали передать до наступления зимы, чтобы Киев сумел прикрыть свою инфраструктуру от ударов российских ракет. Известно, что Patriot поступит из состава Бундесвера. В составе комплекса восемь пусковых установок, РЛС слежения и т.д. Вместе с комплексом Киев должен получить и зенитные ракеты в количестве более 60 штук.

У немцев имеется опыт обучения украинцев эксплуатации ЗРК Patriot, в апреле этого года они по ускоренной программе подготовили расчеты для первой и второй переданных систем. О качестве обучения ничего не известно, но в Генштабе ВСУ заверяют, что украинские зенитчики не только попадают во все, что летает, но и в жилые дома и промышленные здания.