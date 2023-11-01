Германия приступила к обучению украинских расчётов для планируемого к передаче Киеву ЗРК Patriot

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Германия поставит Украине еще один комплекс противовоздушной обороны Patriot, а заодно обучит расчеты для работы с ним. Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ФРГ, очередная группа украинских военных уже отправилась в Германию.
Немецкие инструкторы с понедельника, 30 октября приступили к обучению очередной группы украинских военных, прибывших в Германию на днях. Всего курсы подготовки на комплексе противовоздушной и противоракетной обороны Patriot пройдет 61 украинский военный. Помогать в этом им будут аж 10 переводчиков.
- пишет украинская пресса.
Согласно имеющимся данным, подготовка расчетов займет несколько недель, после чего новоиспеченные расчеты будут готовы к эксплуатации американского комплекса ПРО Patriot. Когда пройдет поставка самого комплекса пока информации нет.
Ранее сообщалось, что Берлин готовит для Украины масштабный пакет военной помощи, в который войдут несколько дополнительных систем противовоздушной обороны. Речь шла о комплексах Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard. Все это немцы планировали передать до наступления зимы, чтобы Киев сумел прикрыть свою инфраструктуру от ударов российских ракет. Известно, что Patriot поступит из состава Бундесвера. В составе комплекса восемь пусковых установок, РЛС слежения и т.д. Вместе с комплексом Киев должен получить и зенитные ракеты в количестве более 60 штук.
У немцев имеется опыт обучения украинцев эксплуатации ЗРК Patriot, в апреле этого года они по ускоренной программе подготовили расчеты для первой и второй переданных систем. О качестве обучения ничего не известно, но в Генштабе ВСУ заверяют, что украинские зенитчики не только попадают во все, что летает, но и в жилые дома и промышленные здания.