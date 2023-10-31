NASA показало первый за 50 лет готовый корабль для отправки астронавтов на Луну.

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что космический корабль Orion, который будет участвовать в миссии NASA Artemis 2, полностью собран и готов к полёту на Луну.

Корабль собрали в космическом центре NASA имени в Кеннеди во Флориде. Это было сделано после установки оборудования и испытаний модулей по отдельности. Теперь команда NASA впервые запустят объединённый аппарат.

Далее последует серия строгих испытаний, чтобы подготовить Orion к полёту к Луне. В частности, корабль протестируют в барокамере, что позволит аппарату работать в условиях, максимально приближенных к условиям глубокого космоса.

Игорь Савкин