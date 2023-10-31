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NASA показало первый за 50 лет готовый корабль для отправки астронавтов на Луну

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NASA показало первый за 50 лет готовый корабль для отправки астронавтов на Луну
NASA показало первый за 50 лет готовый корабль для отправки астронавтов на Луну.
Источник изображения: kod.ru

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что космический корабль Orion, который будет участвовать в миссии NASA Artemis 2, полностью собран и готов к полёту на Луну.

Корабль собрали в космическом центре NASA имени в Кеннеди во Флориде. Это было сделано после установки оборудования и испытаний модулей по отдельности. Теперь команда NASA впервые запустят объединённый аппарат.

Далее последует серия строгих испытаний, чтобы подготовить Orion к полёту к Луне. В частности, корабль протестируют в барокамере, что позволит аппарату работать в условиях, максимально приближенных к условиям глубокого космоса.



Игорь Савкин

Права на данный материал принадлежат kod.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
Луна
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