Путин ожидает, что первый модуль РОС выведут на орбиту в 2027 году

Для предотвращения перерывов в пилотируемой космонавтике надо развивать Российской орбитальной станции по мере исчерпания ресурсов МКС, заявил президент России

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 октября. /ТАСС/. Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

"Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а вся станция. Один из этих сегментов мы сегодня смотрели. В 2027 первый сегмент должен быть выведен на орбиту", - заявил Путин.

По словам президента, без пилотируемой космонавтики не получится эффективно развивать космос и космические услуги. "Делать все надо своевременно. Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а, значит, и технологические, технические, может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике. Сегодня будем об этом говорить", - подчеркнул он.