В Киеве заявили, что во встрече по Украине на Мальте примут участие 60 стран

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе мероприятия будут обсуждать продовольственную, энергетическую и ядерную безопасность, гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Представители около 60 государств примут участие во встрече по урегулированию украинского конфликта, которая пройдет на Мальте 28-29 октября. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня есть цифра подтвержденных участников этой встречи - их уже около 60. Если посмотреть на саммиты в Копенгагене и Джидде, мы увеличили количество этих стран. Некоторые будут участвовать впервые", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Ермак добавил, что в ходе мероприятия будут обсуждать продовольственную, энергетическую и ядерную безопасность, гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях.

Киев активно пытается продвигать этот план. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Россию не приглашали. Новая встреча на уровне советников по нацбезопасности о путях урегулирования конфликта на Украине пройдет 28-29 октября на Мальте.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящее мероприятие контрпродуктивно и не имеет перспектив. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.