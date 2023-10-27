Войти
Lenta.ru

Rocket Lab возобновит пуски Electron после аварии

731
0
0
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Компания Rocket Lab возобновит пуски ракеты Electron после аварии, приведшей к потере спутника Acadia, до конца этого года. Об этом сообщает SpaceNews.

Разрешение на пуски с площадки в Новой Зеландии компания получила от Федерального управления гражданской авиации США 25 октября. Издание отмечает, что расследование причин аварии Electron продолжается. В Rocket Lab добавили, что инцидент связан с работой второй ступени ракеты, тогда как первая отработала штатно.

В сентябре запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с космодрома в Новой Зеландии завершился аварией.

Аномалия была зафиксирована практически сразу после отделения первой ступени носителя от второй спустя 2,5 минуты после пуска ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
Россия
США
Компании
Rocket Lab
Похожие новости
06.05.2021
Взяли высоту
23.11.2020
Rocket Lab впервые вернула ступень ракеты Electron после запуска
29.06.2020
Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке
14.04.2020
Самолеты и вертолеты: частники ищут новые пути в космос
26.03.2020
Ракеты, спутники, телескопы: как коронавирус бьет по космосу
23.01.2018
США первыми в мире запустили ракету нового класса
02.02.2017
Эксперт: "через два года нас ждет кембрийский взрыв частного космоса"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники