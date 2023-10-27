Rocket Lab возобновит пуски Electron после аварии

Компания Rocket Lab возобновит пуски ракеты Electron после аварии, приведшей к потере спутника Acadia, до конца этого года. Об этом сообщает SpaceNews.

Разрешение на пуски с площадки в Новой Зеландии компания получила от Федерального управления гражданской авиации США 25 октября. Издание отмечает, что расследование причин аварии Electron продолжается. В Rocket Lab добавили, что инцидент связан с работой второй ступени ракеты, тогда как первая отработала штатно.

В сентябре запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с космодрома в Новой Зеландии завершился аварией.

Аномалия была зафиксирована практически сразу после отделения первой ступени носителя от второй спустя 2,5 минуты после пуска ракеты.