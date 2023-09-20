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Запуск ракеты Electron завершился аварией

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab.
Источник изображения: Rocket Lab.

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с космодрома в Новой Зеландии завершился аварией. Об этом сообщает SpaceNews.

Аномалия была зафиксирована практически сразу после отделения первой ступени носителя от второй спустя 2,5 минуты после пуска ракеты. Носитель Electron должен был вывести на околоземную орбиту радиолокационный спутник Acadia компании Capella Space.

В Rocket Lab принесли извинения Capella Space и отложили следующий запуск Electron.

Издание напоминает, что последняя авария стала третьей для компании Rocket Lab за последние три года.

В августе компания Rocket Lab впервые запустила ракету Electron с использованным двигателем Rutherford.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
Компании
Rocket Lab
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