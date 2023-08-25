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Rocket Lab впервые запустила Electron с использованным двигателем

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab.
Источник изображения: Rocket Lab.

Компания Rocket Lab впервые запустила ракету Electron с использованным двигателем Rutherford. Об этом сообщает SpaceNews.

Пуск носителя со спутником Capella Space Acadia состоялся 24 августа в 02:45 по московскому времени со стартового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. После этого первая ступень при помощи парашюта совершила приводнение в Тихом океане, где была выловлена спасательным судном и доставлена на предприятие Rocket Lab для восстановления.

Отмечается, что из девяти двигателей первой ступени Electron восемь были новыми, тогда как один использовался в мае 2022 года. Проведенный пуск стал 40-м для ракеты Electron.

В июле издание сообщило, что компания Rocket Lab модифицировала первую ступень ракеты Electron для повторного использования.

На низкую околоземную орбиту одноразовый двухступенчатый (в базовом варианте) носитель способен выводить до 300 килограммов полезной нагрузки. В длину ракета достигает 17 метров, в диаметре — 1,2 метра. Стартовая масса носителя составляет 12,5 тонны.

Electron получает жидкостные ракетные двигатели Rutherford, где в качестве топливных компонентов используются кислород и керосин. На первую ступень устанавливается девять силовых установок, на вторую — одна. Основные элементы Rutherford изготавливаются с использованием технологии трехмерной печати.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
Компании
Rocket Lab
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