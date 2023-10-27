Секретариат СНГ назвал миропорядок Запада причиной конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Первый замгенсека Содружества Леонид Анфимов заявил о "силах, которые постоянно раздувают костер до пожара вселенского масштаба"

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. События на Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке стали следствием попыток Запада выстроить выгодный ему миропорядок. Об этом в выступлении на открывшейся в Минске международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

"События на Украине и очередной палестино-израильский конфликт - это не что иное, как прямое следствие невыполнения Западом соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности, желание жить в созданном ими же иллюзорном мире, где доминирующее положение одной страны должно являться основой для выстраивания общего для всех народов миропорядка", - сказал он.

Первый замгенсека Содружества подчеркнул, что "взятый некоторыми странами Запада курс на разрушение основополагающих норм и ценностей международного права увеличивает диспропорции экономического развития, провоцирует конфликты на территориях, где относительные мир и спокойствия поддерживаются многолетними усилиями ООН и региональных международных организаций".

"Когда в них возникают очаги напряженности, которые можно потушить на локальном уровне, тут же находятся третьи силы, обязательно раздающие небольшой костер до пожара вселенского масштаба. <...> К тому же, разворачивающаяся трагедия на Ближнем Востоке подпитывает идеологию экстремистов всех мастей, существенно повышает угрозу активизации международного терроризма", - заявил Анфимов, рассказав о подпитываемом Западом беспрецедентном росте на Украине "националистических и неонацистских идей, по масштабам и агрессии не уступающих, а в отдельных регионах превосходящих уровень угроз религиозно-экстремистской направленности".

"Мы видим, что за это время, опять-таки не без участия западных партнеров в кавычках, сформированы разветвленные экстремистские сообщества и боевые подразделения, которые уже активно используются для совершения информационно-подрывных и диверсионно-террористических акций в наших странах", - указал заместитель генсека СНГ.