МИД РФ: пока Запад не откажется от политики сдерживания Москвы, диалог не возобновится

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Главным условием, соблюдение которого необходимо для возобновления диалога с Западом, является отказ от политики сдерживания России. Об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ, заместитель постпреда в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат подчеркнул, что в течение последних лет региональная безопасность в различных частях мира подвергается серьезнейшим испытаниям, наблюдается рост напряженности, наращивание воинственной риторики, все громче звучат голоса представителей так называемой "партии войны", с новой силой разгораются уже существовавшие ранее региональные конфликты, а также повсеместно возникают новые очаги напряженности.

Представитель МИД РФ отметил, что нормализация текущей ситуации возможна исключительно при условии соблюдения существующих норм международного права, устава и принятых принципов деятельности ООН, а также достижения договоренностей об отказе Запада от продолжения дестабилизирующей военной активности и возврате к осуществлению контроля над вооружениями.

По словам Белоусова, до тех пор, пока НАТО не откажется от своей откровенно экспансионистской политики, направленной на сдерживание России, любые попытки возобновления какого-либо диалога заведомо обречены на провал.

Российский дипломат также посоветовал в условиях нынешнего дефицита доверия не ожидать от Москвы каких-либо шагов в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе.