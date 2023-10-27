Войти
Военное обозрение

МИД РФ: пока Запад не откажется от политики сдерживания Москвы, диалог не возобновится

715
0
+2

Источник изображения: topwar.ru

Главным условием, соблюдение которого необходимо для возобновления диалога с Западом, является отказ от политики сдерживания России. Об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ, заместитель постпреда в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат подчеркнул, что в течение последних лет региональная безопасность в различных частях мира подвергается серьезнейшим испытаниям, наблюдается рост напряженности, наращивание воинственной риторики, все громче звучат голоса представителей так называемой "партии войны", с новой силой разгораются уже существовавшие ранее региональные конфликты, а также повсеместно возникают новые очаги напряженности.

Представитель МИД РФ отметил, что нормализация текущей ситуации возможна исключительно при условии соблюдения существующих норм международного права, устава и принятых принципов деятельности ООН, а также достижения договоренностей об отказе Запада от продолжения дестабилизирующей военной активности и возврате к осуществлению контроля над вооружениями.

По словам Белоусова, до тех пор, пока НАТО не откажется от своей откровенно экспансионистской политики, направленной на сдерживание России, любые попытки возобновления какого-либо диалога заведомо обречены на провал.

Российский дипломат также посоветовал в условиях нынешнего дефицита доверия не ожидать от Москвы каких-либо шагов в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
18.05.2023
Минск: «Безопасности много не бывает»
06.09.2022
Вот какой будет Великобритания после Украины
05.09.2022
"Последствия не просчитать". На что пойдет Вашингтон ради борьбы с Москвой
14.01.2021
Неспокойное Средиземноморье: к какой войне готовится регион
26.09.2019
Генсек НАТО получил послание Путина по введению моратория на РСМД
09.03.2017
НАТО обеспокоена планами Косова создать армию
10.10.2012
Украина за последние 20 лет экспортировала в Азербайджан свыше 220 танков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники