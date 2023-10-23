Заложены средние разведывательные корабли "Михаил Нефедов" и "Николай Зуйков" проекта 03182р

19 октября 2023 года в Зеленодольске на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", входящем в состав АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") состоялась церемония закладки для Военно-морского флота Российской Федерации двух "научно-исследовательских судов" (фактически средних разведывательных кораблей) "Михаил Нефедов" и "Николай Зуйков" проекта 03182р.

Церемония закладки для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") двух "научно-исследовательских судов" (средних разведывательных кораблей) "Михаил Нефедов" и "Николай Зуйков" проекта 03182р. Зеленодольск, 19.10.2023 (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Согласно данным разработчика (АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро") эти суда предназначены для "выполнения комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны". Спроектированы в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, класс - КМ Ice 3 AUT2. Водоизмещение судна не менее 4 тысяч тонн, длина около 100 м, ширина около 16 м, высота от основной плоскости, с учетом надстройки, около 18,6 м.

Закладка данных кораблей произведена в соответствии с контрактом, заключенным Министерством обороны Российской Федерации с Зеленодольским заводом имени А.М. Горького в июле 2022 года. Это второй контракт на корабли проекта проекта 03182р. Ранее в августе 2021 года на Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" Министерство обороны Российской Федерации подписало с Зеленодольским заводом имени А.М. Горького контракт на постройку двух первых средних разведывательных кораблей (СЗРК) проекта 03182р, которые были заложены на предприятии 12 июня 2022 года под названиями "Леонид Бекренев" и "Борис Бобков".

Два заложенных теперь следующих корабля "Михаил Нефедов" и "Николай Зуйков" получили названия в честь капитана 1-го ранга М.А. Нефедова (1899 - 1943), бывшего в 1938-1939 годах начальником Разведывательного управления ВМФ СССР, а в 1941-1943 годах начальником военно-автомобильной дороги № 101 (ВАД-101) - "Дороги жизни" в блокадный Ленинград через Ладожское озеро; и контр-адмирала Н.И. Зуйкова (1900 - 1942), бывшего начальником Разведывательного управления ВМФ СССР в 1939-1941 годах.

Модель "научно-исследовательского судна" (среднего разведывательного корабля) проекта 03182р в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2022", август 2022 года (с) социальные сети