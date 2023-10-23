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Полковник объяснил превосходство ракет «Искандер» над переданными Украине ATACMS

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Баллистическая ракета комплекса "Искандер-М"
Баллистическая ракета комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Российские «Искандеры» превосходят американские ракеты ATACMS, переданные Украине США, дальностью и точностью. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Среди минусов американских ракет он также отметил их баллистическую траекторию, что упрощает их перехват. При этом «Искандеры» способны маневрировать в воздухе.

Помимо этого, по словам Кнутова, российские ракеты достигают огромной скорости. Он подчеркнул, что США передали Украине старую модификацию ATACMS с дальностью полета до 160 километров.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Кнутов также объяснил, что ракеты ATACMS имеют и другой существенный недостаток. «Когда они идут по нисходящей траектории для поражения цели, они сбрасывают скорость, и скорость становится не сверхзвуковой, а дозвуковой», — заявил он. Полковник отметил, что в этот момент американские ракеты могут поразить все российские средства ПВО.

О том, что США тайно передали ATACMS Киеву, 17 октября сообщила газета The Wall Street Journal. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев уже использовал их в боевых действиях.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
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