Американские дальнобойные ракеты ATACMS малоэффективны для Украины во время боевого конфликта с Россией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он объяснил, почему эти снаряды не перевернут ход противостояния.

Я бы не сказал, что они оказались бесполезными. Но эффективность, которую ожидали от них, они не показали. Во-первых, они старые, они 1980-го года выпуска. Вместо заявленной дальности 300 километров они летят максимум 150 километров Анатолий Матвийчук полковник в отставке

«У них есть существенный недостаток. Когда они идут по нисходящей траектории для поражения цели, они сбрасывают скорость, и скорость становится не сверхзвуковой, а дозвуковой. В это время их спокойно поражают все наши существующие средства противовоздушной обороны (ПВО). Еще вариант: во время старта [ATACMS] фиксируется нашими средствами космической разведки, и мы имеем возможность просчитать баллистическую траекторию и поразить ее», — сказал он.

Как сообщил британский журнал The Spectator, американские ATACMS, которые Киев недавно впервые применил против российских сил, оказались неэффективными. Издание указывает, что эти снаряды не изменят картину конфликта, вопреки ожиданиям Киева. «Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ», — сказано в публикации.

17 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что США тайно передали ATACMS Киеву. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев уже использовал их в боевых действиях.