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ТАСС

Посол КНДР заявил, что поставки ATACMS Киеву ввергнут Европу в пропасть бесконечной войны

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Посол КНДР в России Син Хон Чхоль
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Син Хон Чхоль отметил, что Украина может использовать такое вооружение для нанесения ударов по территории России

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Поставки США ракет ATACMS Украине не способствуют урегулированию конфликта и могут послужить катализатором бесконечной войны в Европе. Такое мнение выразил посол КНДР в России Син Хон Чхоль.

Он отметил, что Киев может использовать такое вооружение для нанесения ударов по территории РФ. "Это не окажет помощь скорому завершению [конфликта] и мирному разрешению ситуации на Украине, которое рекламируют США, а станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны", - приводит заявление дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи.

"На данный момент США утверждают, что не желают прямого столкновения с Россией, но на самом деле они используют все возможные средства и методы для того, чтобы нанести России стратегическое поражение и осуществить военное господство над всем миром. И конечная цель поставки ATACMS заключается в гнусных намерениях: продолжать опосредованную войну через Украину, истощать и ослаблять всеобщую государственную мощь европейских стран, тем самым более последовательно подчинять их США", - добавил Син Хон Чхоль.

Украинские вооруженные силы ранее впервые использовали против РФ ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а Белый дом сообщил, что вашингтонская администрация передала Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км.

Армейский тактический ракетный комплекс ATACMS разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью пуска 300 км. Боевая часть ATACMS весит 226 кг. Боеприпас, уложенный в транспортно-пусковой контейнер, может применяться с гусеничной пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и колесной установки РСЗО M142 HIMARS. 

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Страны
КНДР
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США
Украина
Продукция
HIMARS
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Lockheed-Martin
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