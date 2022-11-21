Поставки вооружений Украине опустошили арсеналы Запада. Пополнить их нечем

FP: в НАТО забили тревогу из-за растущих "оружейных аппетитов" Украины

США и Европа уже не в состоянии поставлять Украине оружие и боеприпасы, так как их собственные арсеналы опустели, пишет FP. Западные оборонные компании могут их пополнить – но только на условиях длительных контрактов. А их нет.

Джек Детч (Jack Detsch), Эми Маккиннон (Amy Mackinnon)

Ничто не предвещает ослабления украинского конфликта, и западные партнеры Киева пытаются решить, как сохранить поставки Украине ключевых вооружений и боеприпасов, не истощая при этом собственных запасов.

"Полагаю, все сейчас весьма обеспокоены, — сказал представитель НАТО на условиях анонимности, добавив, что союзники уже призвали западных оборонных подрядчиков нарастить производство после конфликта. — Пополнение арсеналов снова на кону".

Сегодня НАТО обсуждает, как поддержать своих членов, если их арсеналы опустеют ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств перед альянсом, сказал чиновник. Хотя решения о военной помощи Украине принимают сами члены, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно высказывался в пользу дальнейшей помощи Украине. Президент России Владимир Путин допустил несколько "стратегических ошибок", в том числе недооценил готовность союзников и партнеров по НАТО поддерживать Украину, заявил Столтенберг в понедельник.

Но некоторые бывшие военные чины из Вашингтона хотят, чтобы администрация Байдена и союзники по НАТО действовали с упреждением, а расходы на оборону, уже резко выросшие с началом российской спецоперации, продолжали наращивать и впредь. "Даже если бы конфликта на Украине не было, наши запасы в любом случае слишком малы, — сказал Джеб Наданер, бывший зампомощника министра обороны США по промышленной политике в администрации Трампа. — Изобретать оружие XXII века смысла нет, но отрасли нужен сигнал стабильного спроса".

Во время холодной войны США хранили крупные запасы оружия, редкоземельных металлов и других материалов, чтобы в случае "горячего" конфликта с СССР стремительно нарастить производство. Однако с распадом СССР, переходом к войне с терроризмом и упором на высокоточные боеприпасы и новые технологии США и европейские союзники стремительно сокращали свои запасы.

"НАТО на самом деле не планирует вести подобные войны, и я имею в виду войны со сверхинтенсивным применением артиллерии и большим расходом танковых и артиллерийских снарядов, — сказал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган. — У нас в принципе нет запасов для такой войны".

Между тем даже имеющиеся запасы вооружений сокращаются. Наданер сказал, что в арсеналах Пентагона осталось мало ракет морского базирования, таких как "Гарпуны" и "Томагавки"; унифицированных кассетных боеприпасов для непосредственной атаки; боеприпасов, активно используемых украинцами, в частности, противотанковых ракет "Джавелин" и РСЗО HIMARS. Украина уже получила 20 ракетных установок и еще 18 находятся в пути.

"Сама мысль, что по ряду позиций американских запасов осталось всего на несколько недель и они скоро опустеют, действительно вредит сдерживанию", — сказал Наданер.

За кулисами США и другие державы НАТО призвали оборонные компании Запада нарастить производство после российской аннексии Крыма в 2014 году. Однако аналитики и чиновники, как бывшие, так и действующие, говорят, что оборонные подрядчики не спешат действовать и ждут гарантий, что эра повышенного аппетита на оружие наступила всерьез и надолго.

"По сути они говорят: "Деньги вперед!", — сказал Марк Канчан, до 2015 года глава силовой структуры и инвестиционного подразделения Пентагона. — Они боятся, что с окончанием боевых действий иссякнут и заказы, и всё их расширенное производство будет простаивать". Кроме того, возникли трудности из-за дороговизны ключевого сырья и нехватки квалифицированных кадров.

США затмевают континентальную Европу по военной помощи Украине, а некоторые страны — например, Германия — отказываются посылать Киеву даже старые танки. Лидеры не в восторге от мобилизации, которая снова поставит оборонную промышленность на военные рельсы. А квалифицированный персонал — технические специалисты, конструкторы, специалисты по безопасности и окружающей среде — не горит желанием связывать судьбу с оборонной промышленностью, боясь остаться без работы при первом же спаде.

"Никто не считает, что мы должны вернуться во времена Второй мировой и выпускать по самолету или танку в минуту", — сказала специалист Европейского совета по международным отношениям Камилла Гранде, до недавнего времени помощник генерального секретаря НАТО.

Так, Франция уже обсуждала пополнение артиллерийских запасов после того, как этим летом отправила на Украину 16 гаубиц Caesar, но столкнулась с производственными ограничениями. "Просто в Европе не так уж много компаний, которые могут делать орудийные стволы", — прокомментировала Гранде.

Этот вопрос не дает покоя натовским директорам по вооружениям уже несколько месяцев и поднимался на последнем совещании министров обороны альянса в июне. Министерство обороны США уже пополняет запасы истраченных украинцами боеприпасов. В понедельник армия США заявила, что в конце октября и начале ноября выделила Lockheed Martin более 520 миллионов долларов на пополнение украинских запасов РСЗО. Однако несмотря на то, что США уже наращивают производство артиллерийских орудий и переносных зенитно-ракетных комплексов, Европа критикует Пентагон за медлительность.

"Промышленность хочет подписания контрактов, — сообщил осведомленный помощник конгрессмена на условиях анонимности. — Говорено было немало, но до сих пор ничего не подписано. Европейцы нам говорят: куда вы, ребята, туда и мы. Они не хотят ждать и уже устали от этого".

Заждались и украинцы. Хотя Киев добился значительных успехов в ходе почти четырехмесячного наступления, освободив удерживаемые русскими районы вокруг Харькова и вынудив Кремль отвести войска из стратегического южного города Херсона, украинские официальные лица волнуются, что им не хватает необходимых вооружений — в том числе легкого оружия, ПЗРК "Стингер" и "Джавелин" и британско-шведских противотанковых систем нового поколения NLAW.

В масштабных артиллерийских дуэлях с русскими, которые длятся почти с тех пор, как Кремль перешел в наступление в Донбассе, Украина практически исчерпала артиллерию советского образца, которая составляет порядка 60% ее арсенала. Киеву все чаще приходится полагаться на артиллерию стандарта НАТО, а ее производство запаздывает.

"У нас практически закончились 152-миллиметровые артиллерийские орудия, — сказала народный депутат Украины Саша Устинова. — Таким образом мы полностью зависим от 155-миллиметровой артиллерии, а она ограничена".

По словам чиновников, Украина столкнулась с рядом проблем из-за того, насколько в результате наступления растянулась линия фронта. Хотя у страны достаточно боеприпасов и вооружений для боевых действий в Донбассе и под Николаевом, новое наступление России с севера может ослабить линии снабжения.

В то же время запасы Москвы также истощаются — ей уже даже пришлось обратиться к Ирану и Северной Корее. "Если вы обращаетесь к стране, у которой фактически нулевой ВВП и чьи основные танки по сути времен Второй мировой, то дела у вас не очень, — сказал Каган. — Мы уже видели признаки того, что русским приходится экономить артиллерийские снаряды". Украинские чиновники говорят, что в арсенале российских вооруженных сил может остаться всего 120 ракет малой дальности "Искандер".

Однако США и НАТО не видят конца почти девятимесячному конфликту. И даже при том, что Украина уже отвоевывает более половины занятой Россией территории, западные военные готовятся к длительному периоду перемен.

"Мы настроены на игру вдолгую, — сказала Гранде. — Ситуация с безопасностью в Европе с 24 февраля сильно изменилась. Это проблема не исчезнет в одночасье".