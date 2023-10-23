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ТАСС

Байден направил в Конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю на $106 млрд

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Кроме того, на поддержку Киева предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС США, $7,5 млрд - по линии Космических сил США

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как указывается в документе, администрация США в частности просит Конгресс выделить $61,3 млрд с целью "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы". Кроме того, на поддержку Украины предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС США, $7,5 млрд - по линии Космических сил США.

Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд. 

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Страны
Израиль
США
Украина
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