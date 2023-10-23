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ТАСС

ФРГ в октябре отправила Киеву 3 зенитные установки Gepard и 40 разведывательных БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Также в перечне Минобороны страны есть почти 4 тыс. дымовых снарядов, мостоукладчик Biber, 13 бронированных автомобилей и 3 тягача

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Германия отправила октябре украинским властям очередной пакет военной помощи, который состоит из трех зенитных самоходных установок Gepard и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и Vector. Об этом говорится в обновленном списке на сайте Минобороны ФРГ.

Также в перечне почти 4 тыс. дымовых снарядов, мостоукладчик Biber, 13 бронированных автомобилей и 3 тягача.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €23 млрд. 

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Страны
Германия
Украина
Проекты
БПЛА
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